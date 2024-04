La Municipalidad recomienda a vecinos asesorarse ante la Dirección de Catastro antes de adquirir lotes

El Municipio capitalino, a través de su Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, recomienda a los vecinos y vecinas no adquirir un lote sin el debido asesoramiento respecto a si el terreno cumple con todos los requisitos legales correspondientes.

Sobre el particular, el director de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad, Rubén Duré, explicó: “Actualmente tenemos dos problemas puntuales que venimos observando, el primer problema son las personas que son dueños y no tienen el loteo habilitado. En ese caso lo que hace la Municipalidad, una vez que se investiga quienes son esas personas, inicia un acta de infracción y se les hace una multa por no hacer el loteo correctamente, es decir, que haya toda una parcela”, precisó y añadió que en ese caso el problema que se presenta “es en el futuro, cuando quieran hacer su título, no lo van a poder hacer porque el terreno resulta ser una manzana entera y no está parcelado y no podrá saber cuál es su terreno con exactitud”.

En ese mismo orden, el funcionario indicó que puede generarse además otro problema, al que calificó de aún “más grave” y que se presenta cuando personas “extrañas” empiezan a vender lotes que son ajenos. “Hay muchas personas que fallecieron hacer 40 o 50 años, algunos dicen ser dueños y empiezan a vender lotes que no son propios, y esas personas que adquieran estos terrenos obviamente no van a poder hacer el título de propiedad porque ni si quiera el dueño del loteo está vivo”, ejemplificó.

“Lo que nosotros le recomendamos a la gente es que antes de comprar se acerque a catastro de la Municipalidad de Formosa para que sean asesorados y les brindamos todos los datos pertinentes y si es que existen algunos inconvenientes”, recomendó.

Po último, el Dr. Duré recomienda a la ciudadanía a consultar en las oficias de Catastro del Municipio antes de realizar cualquier operación de esta índole: “Primero y principal se debe individualizar bien cual es el terreno que se quiere adquirir y, con esa individualización, que se acerque a catastro y nosotros le vamos a informar si ese terreno está habilitado o no para la venta, y también quién es la persona que le quiere vender, si es dueño o no del terreno y en base a eso darle el visto bueno para seguir o no con la adquisición de la parcela en cuestión”, cerró.