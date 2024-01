"El costo del ajuste recae sobre el pueblo trabajador"

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa participó ayer de la movilización y concentración en la Plaza San Martín, conjuntamente con otras organizaciones gremiales que integran la CGT Formosa, en adhesión al paro nacional contra el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus próxima a tratarse en el Congreso de la Nación.

En consonancia con un comunicado emitido por el Movimiento Mercantil del Interior, desde el gremio mercantil formoseño coincidieron que “el costo del ajuste no lo paga la casta. Muy por el contrario, recae sobre el pueblo trabajador"

“Nos manifestamos en paz y en orden para peticionar a los representantes del Poder legislativo para escuchen el reclamo colectivo de los diferentes sectores afectados por la devaluación, el tarifazo, los aumentos indiscriminados de bienes y servicios, la suba de alquileres, la retracción de ventas, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el recorte de prestaciones de salud, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el cercenamiento de derechos y la criminalización de la protesta social entre tantos otros aspectos que quedaron al descubierto a partir de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional”, publicó el MMI en sus redes.

Se destacó que “la convocatoria de la CGT traspasó las fronteras del Movimiento Obrero organizado, encontrando eco y acompañamiento de diversos sectores sociales que se sienten afectados con medidas que representan un golpe a los ingresos populares, que provocan una inflación feroz y amenazan la seguridad al aplicar recetas viejas y conocidas”

“Lejos quedaron las promesas de campaña y el ajuste lo está pagando el pueblo, no la casta como pregonaron. En nombre de nuestros derechos ciudadanos reafirmamos: ¡el pueblo no es la casta y la casta no es el pueblo!, cerró el posteo de José González, líder del Movimiento Mercantil del Interior.

Por su parte, el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios Armando Cavalieri aseguró que la suba desmedida de precios atenta contra la vida cotidiana y los derechos individuales de los jubilados, trabajadores y trabajadoras mercantiles de todo el país.

En referencia a la negociación salarial del sector mercantil, el titular de la FAECYS confirmó la continuidad de la «paritaria libre» y la «necesidad y obligación de discutir con las cámaras empresarias un aumento que dignifique los salarios mercantiles».

La paritaria de Comercio, que debería resolverse en las próximas jornadas, es la más importante por cantidad de trabajadores que abarca en el país. De su resolución dependen más de 1.2 millones de trabajadores registrados de la Argentina.