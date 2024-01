Mayans: "Trabajamos por el rechazo al DNU por el pedido que hizo este miércoles el pueblo argentino"

El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo hoy que, tras la multitudinaria respuesta que tuvo el paro de ayer en todo el país, “el tratamiento del DNU” en el Congreso debe ser “urgente”. “El paro de ayer fue un contundente rechazo del pueblo argentino a este programa, que, me parece, nadie votó“, agregó el formoseño, al analizar la magnitud de la medida de fuerza convoca por las tres centrales sindicales nacionales.En el mismo sentido, explicó la decisión de su bancada de solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a una sesión especial para el próximo 1 de febrero con el fin de dar tratamiento al referido mega decreto 70/23. “Nosotros trabajamos por el rechazo del DNU, por el pedido que hizo ayer el pueblo argentino”, abundó el senador peronista, en una entrevista radial.También, alertó que el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei “está vigente y tiene una potencia tremenda, porque en el artículo primero declara la emergencia general del Estado, en materia económica, en materia social, entre otros aspectos”. Opinó que el gobierno dejó correr los tiempos legales para evitar el tratamiento parlamentario del DNU, que debe ser aprobado o rechazado por el Congreso, y así mantenerlo “en vigencia,” con sus posteriores efectos políticos, económicos y sociales.El Poder Ejecutivo envió el texto del DNU al Congreso a poco de que se venciera el plazo para hacerlo. Ya en el Parlamento, el oficialismo en ningún momento convocó a la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para que emitiera dictamen al respecto. Se vencieron los plazos legales y el decreto sigue vigente, pero también ambas Cámaras del Congreso quedaron habilitadas para aprobarlo o rechazarlo en sus respectivos recintos.Explicó que ahora la presidencia de la Cámara Alta está obligada a llamar en forma inmediata a la sesión especial solicitada ayer por cinco senadoras y senadores nacionales de UxP para el próximo 1 de febrero. “Nosotros queremos discutir ley por ley”, comentó el jefe de la bancada y uno de los firmantes del pedido, ante una consulta periodística. También, recordó que la mayoría de los especialistas declaró que el DNU por las atribuciones que se adjudica, la cantidad de materias que aborda y el sinnúmero de leyes y normas que deroga o modifica “es inconstitucional”.“Un DNU debe responder a una situación excepcional, a un tema especial, en circunstancias especiales, pero este DNU deroga trescientas leyes y sustituye prácticamente al Parlamento, todo eso ya lo hace inconstitucional, porque vulnera el principio republicano de gobierno establecido en artículo primero de la Constitución Nacional”, remarcó.“Le decimos al gobierno que reflexione, que empecemos de nuevo”, insistió Mayans. Para recordar, luego, que “en el proyecto de la ley ómnibus”, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo puso “una trampita: colocaron al final un artículo con el que se aprobaría el DNU”, cosa que no se puede hacer con un decreto de necesidad y urgencia que tiene una ley especial que regula su tratamiento y sanción.Contó además que en las últimas semanas las senadoras y los senadores de UxP mantuvieron reuniones con representantes de distintos sectores de la actividad económicas como pymes, economías regionales, farmacéutico y dijo que “no hay un solo sector que no haya sido perjudicado por este DNU”. “Le decimos al gobierno que reflexione y establezcamos un verdadero estado de derecho”, agregó.Para el formoseño, estas políticas ya se vivieron con el ex presidente Mauricio Macri: “apertura de las importaciones, devaluación, dolarización de los servicios, salarios paupérrimos. Ya vimos esta película y sabemos cómo termina; con un default”, concluyó.