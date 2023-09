“¿Por qué Massa? Porque lo fundamental es defender la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”, aseguró Jofré

El intendente Jorge Jofré encabezó una charla militante, donde también disertaron Juan Eduardo Lenska y Carlos Quiroga, para reflexionar junto a militantes, vecinos y vecinas, el camino político que seguirá el país según el modelo que triunfe en las próximas elecciones nacionales.

En ese aspecto, la charla tuvo como foco la temática “Por qué Massa”, y a lo largo de la misma, los disertantes justificaron por qué elegir a los candidatos de Unión por la Patria es la mejor opción para el país. “¿Por qué Massa? Porque elegimos la unidad de propósito sobre el conflicto y la discordia, como una de las fuerzas que motiva nuestro progreso”, remarcó al respecto el jefe comunal.

“Son estos los momentos de reafirmar nuestros valores compartidos para que nosotros, como pueblo, podamos mediante el instrumento de la democracia formar una unión más perfecta”, añadió.

Respecto a la importancia que tendrán para el país las próximas elecciones nacionales, Jofré manifestó: “Sabemos que no hay familias que no estén atravesando dificultades económicas, pero este es un momento en el que no hay que votar con bronca; tenemos que hacerlo con el corazón y con la razón, entendiendo que después de las PASO quedaron establecidas tres expresiones políticas que van a competir para llegar a la presidencia”.

“Dos de ellas -precisó- con tendencia hacia la derecha; en especial una (La Libertad Avanza), que es la que seduce a los jóvenes porque dicen que defienden la libertad, pero que tienen propuestas que son muy peligrosas, como la portación libre de armas, la venta de órganos y la desaparición del Banco Central; y la otra (Juntos por el Cambio), que no representa al pueblo y no conoce las necesidades de la gente”.

Jofré fue contundente a la hora de justificar las razones por las que Sergio Massa es la mejor opción a la presidencia: “¿Por qué Massa? Porque lo fundamental es defender la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, y los únicos que garantizan esto son los candidatos de Unión por la Patria”, sentenció.

“¡Cuántas luchas hubo en la Argentina para conseguir los derechos que hoy tenemos, como la educación y la seguridad pública, la salud gratuita, las vacaciones pagas y el aguinaldo, entre tantos otros! Son derechos que hemos adquirido y que nos han llevado a ser uno de los países más progresistas del mundo, y no debemos permitir que nadie los ponga en riesgo”, concluyó el jefe comunal.