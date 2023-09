Clorinda: Destacan que la nueva ET beneficiará a todo el sector oeste de la segunda ciudad

El gobernador Gildo Insfrán encabezó en Clorinda el miércoles 20 la inauguración oficial del nuevo Centro de Distribución 1° de mayo 33 kV 20 MVA y de 5,1 kilómetros de líneas de conexión en media tensión, con una fuerte inversión del Estado.

En este contexto, el titular de REFSA Benjamín Villalba señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se trata de una estación transformadora de veinte millones de vatios, el segundo transformador que se destina a la ciudad de Clorinda.

“El que estamos montando es de 20 millones de vatios, con una salida especial desde la estación transformadora Clorinda que está sobre la ruta nacional N°11, una línea de 33 mil voltios como para poder abastecer ese gran transformador de 20 MVA, es decir 20 millones de vatios” enfatizó.

El funcionario provincial pidió tener en cuenta el progreso del consumo que tiene este populoso barrio, como también los aledaños, es decir las 500 y 400 viviendas, al recordar que la ciudad de Clorinda está creciendo demográficamente hacia el oeste.

“Es una obra de ingeniería bastante importante, el transformador pesa 45 toneladas, tiene 4 salidas, todos los elementos de protección y maniobra están telecomandados a través de nuestra fibra óptica” reveló el ingeniero.

En ese marco dijo que el telecomando es posible por la red de fibra óptica que recorre la provincia, a cargo de la UPSTI.

“Queremos destacar que es una obra de mucha inversión, con un Estado presente, porque hay un candidato que está diciendo que todas las inversiones de obras públicas tiene que pagar la demanda, es decir la gente, nuestros clientes, que tienen casa, comercio, que necesitan energía” y refutó estas afirmaciones al señalar que “ Ahí vemos el gobierno presente en estas obras que son de vital importancia para nuestra zona, por los grandes calores que se vienen, estamos dotando de infraestructura a la gran ciudad de Clorinda”.

También se refirió al compromiso cumplido este miércoles por el gobernador Gildo Insfrán de reemplazar las torres lumínicas de los clubes de fútbol Juventud y San Luis que habían sufrido las inclemencias de un temporal.

Manuel Celauro

Por su parte el intendente clorindense Manuel Celauro valoró la obra de inauguración del transformador al señalar que tiene una vital importancia, para generar cantidad y calidad de energía, además de estabilidad en la tensión para todos los vecinos que se beneficiarán con el nuevo Centro.

Dijo que las obras de infraestructura eléctrica de relevancia, debe sumarse la planta potabilizadora de agua. “Vamos a esperar el verano que dicen que va a ser muy fuerte, con buena energía y calidad de agua potable” subrayó.

Valoró además las cuadras de pavimentación que se realizan en la segunda ciudad, “empezando por la calle Mendoza, la avenida Belgrano que es fundamental y une El Porteño Norte, El Porteño sur con el resto de la ciudad, y es un nuevo camino hacia el complejo aduanero San Ignacio de Loyola”.

El jefe comunal recordó que la iluminación de los clubes San Luis y Juventud se “había hecho hace ocho años por parte del gobierno de la provincia” y un tornado de gran magnitud afectó las torres de iluminación de ambos clubes.

“Cuando hablé con el gobernador por teléfono y me preguntó como estábamos tras el temporal, le comenté esta situación y me dijo que se quede tranquila la gente de los clubes, que iban a volver a hacer la iluminación. No pasó un año y ya estamos inaugurando esta obra, para ambos clubes, que es el clásico del barrio Marana” precisó.

Celauro confirmó además que durante la visita del primer mandatario se entregaron más de 140 títulos de propiedad. “Fueron bastante surtidos: había de viejos barrios de la década del ´70 y también de las 700, 400, 500 viviendas, así que estamos muy contentos también por eso. La promesa del gobernador fue seguir haciendo este trabajo para la Escribanía Mayor de Gobierno, para el resto, porque nos faltan” subrayó.