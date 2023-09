García: “El PAIPPA demuestra que la inclusión no es un discurso sino una política activa del Modelo Formoseño

En un nuevo aniversario del Programa Provincial de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el ministro de la Producción y Ambiente, ingeniero Alejandro García, destacó que “en el contexto económico y social que el gobernador Gildo Insfrán decidió lanzar este programa, nos demuestra de que la inclusión no es un discurso sino una política activa del Modelo Formoseño que contiene a todos”.

Asimismo, rememoró que el 15 de septiembre de 1996, "el gobernador anunciaba una serie de políticas para el área productiva poniendo como centro a las familias productoras. Fue una grata noticia para un estrato de productores, que era la mayoría que existía en Formosa, porque en los modelos productivos vigentes no estaban incluidos”.

Detalló que “recordemos, además, que solo unos pocos producían en la provincia, porque no había caminos, no había infraestructura que acompañara a los que menos posibilidades tenían, no llegaba la energía eléctrica, no contaban con los centros de salud y escuelas que hoy tienen”.

Y agregó que, “es por ello que subrayamos que el PAIPPA fue una política que salió de una planificación estratégica, de buscar la mejor manera de que los recursos estén realmente al servicio de los menos tienen ya que la política es una herramienta transformadora de la vida”.

“Con decisiones como éstas, el Gobernador reconstruyó el tejido productivo con grandes inversiones que hoy la tenemos como naturalizadas como la electrificación rural, los accesos, caminos y rutas, el acceso al agua, las comunicaciones, la salud y la educación”, siguió.

En esa línea, García expresó que “el desafío nos quedó a quienes trabajamos en el sector agropecuario, desde lo institucional, porque asumimos el compromiso y la responsabilidad de aplicar de manera eficiente tecnologías adaptadas para pequeños y medianos productores”.

Escenario

El ministro, reflexionó, también, que esta política trajo un cambio de escenario: “hoy podemos decir que el PAIPPA trascendió lo productivo, hubo un cambio en la perspectiva de los productores, se apropiaron del término desde el orgullo de decir produzco alimentos, trabajo en la tierra, mi tierra, es decir, que se sale de lo productivo para entender que es un modo de vida”.

Y señaló que “en esta transformación, nosotros también nos organizamos desde la Comunidad Rural Organizada de la que formamos parte para trabajar conjuntamente de manera integral con las demás instituciones nacionales y provinciales del sector, con intendentes, organizaciones de productores y con la educación, a través de las Mesas Productivas, reuniones en el territorio, actividades y capacitaciones”.

Por último, indicó que en este contexto político hay que reflexionar sobre las políticas que se llevaron adelante para llegar a donde estamos hoy para tomar la decisión correcta este 22 de octubre.

“Sabemos que el enojo no promueve cambios, al contrario, destruye lo logrado y no permite seguir avanzando. Miremos con criterio lo que proponen los candidatos para elegir sabiamente por un país con inclusión y justicia social”, cerró contundente.