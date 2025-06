La EPES N° 30 vivió una fructífera jornada de inclusión, emociones, conciencia social y lectura

El jueves 12 de junio, en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 30 “Estados Americanos”, situada en el barrio Eva Perón de la ciudad capital, se vivió una jornada educativa que comprendió diversas actividades informativas y de reflexión.

Tal es así que se desarrollaron tres acciones en simultáneo: “Red de Bibliotecas Escolares”, “Taller socio-afectivo” y “Charla sobre educación vial”, temas que comprendieron y abarcaron un amplio campo pedagógico, de inclusión y responsabilidad vial.

Desde la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se presenció la jornada, la cual se enmarca en los principios del Modelo Formoseño, que instituye que en la provincia de Formosa la educación es un derecho humano fundamental, un motor de desarrollo, una cuestión de Estado y el rostro de la justicia social.

En ese contexto, cuando se habla de educación inclusiva, se hace mención al enfoque educativo que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a un aprendizaje de calidad en un entorno educativo común.

Por ello, las unidades educativas diariamente se enfrentan a nuevos desafíos para continuar con el desarrollo eficaz y progresivo de los conocimientos de los alumnos, siendo el trabajo en equipo y la transversalidad dos ejes de acción relevantes para llevar con éxito esta tarea.

Un claro ejemplo de ello fue lo realizado el jueves 12 en la EPES N° 30, en donde los directivos y docentes, en horas de la mañana, llevaron a cabo de manera simultánea estas tres actividades que marcaron una jornada fructífera cargada de pedagogía, inclusión y reflexión.

Red de Bibliotecas

En el marco de la Jornada de Alfabetización y los Encuentros de Articulación entre Escuelas Primarias, se desarrolló la primera actividad del año, a la cual se sumaron alumnos de 1°, 2° y 3° grado de las EPEP N° 518, 436 y 136 de la Jurisdicción Cinco.

“Consistió en la promoción de la lectura a través de un cuento narrado por la escritora formoseña Liliana Pérez, quien compartió con los participantes un texto para que luego realicen interpretaciones de lo escuchado”, comentó a la Agencia Gustavo Pérez, bibliotecario de la institución secundaria.

Añadió que la consigna para los más chicos era desarrollarla a través de dibujos, remarcando que “las producciones fueron muy buenas”, dejando como resultado una sensación de satisfacción muy grande en los organizadores.

“Nos sensibilizamos mucho por las palabras de los más grandes y por las producciones de los más pequeños, que denotaron cariño, positividad y alegría”, sintetizó.

Además, comentó que ya tienen armado un calendario anual que involucra a cinco unidades educativas de Nivel Primerio de la Jurisdicción, ya que “la idea es que más escuelas se sigan sumando a esta propuesta y así poder cerrar la Red de Bibliotecas del Circuito Cinco”.

Para cerrar, adelantó que la escritora Pérez también trabajó con los estudiantes de Secundaria en cómo se redacta un cuento, a modo de colaborar en otro proyecto conjunto en el cual se encuentran trabajando con el área de lengua, que consiste en “a fin de año elaborar un podcast sobre temas literarios, para luego publicarlos en redes y así, ellos puedan aprender literatura a través de las voces de los propios alumnos”.

Taller presencial socio-afectivo

Otra de las actividades fue el taller presencial socio-afectivo llevado adelante por la profesora de Inglés Noemí Jaime y la profesora del Centro de Apoyo a la Inclusión N° 1 de Niños y Jóvenes del barrio Luján, María Angélica Britez.

“El taller invitó a los estudiantes de 6° I, II, III a realizar una tarea de introspección sobre su vida con el previo desarrollo de la Ley N° 26.809 que declara el 12 de junio como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación”, explicó Britez.

Además, en esta fecha también se conmemora el natalicio de Ana Frank y de la Resolución 536/19 emitida por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, la cual promueve el desarrollo de capacidades socio-afectivas y espirituales de forma intencional y sistemática en toda la comunidad educativa que busca integrar estas capacidades en el proceso educativo formal, promoviendo una inteligencia emocional que favorezca el desarrollo integral de estudiantes y docentes.

Conjugando estas celebraciones, se llevó a cabo “un taller de modalidad presencial que comprendió varias actividades de ejercicios y convivencia que tuvo como objetivo la participación activa de los estudiantes, permitiendo así entregarles herramientas claras para expresar las emociones que son de suma importancia para el buen desarrollo de la vida cotidiana”, continuó explicando.

Una vez finalizado el taller, los participantes dejaron mensajes sobre qué les dejó el mismo, observándose alumnos emocionados, comprometidos con la actividad y sobre todo con el afecto hacia sus pares.

Por su parte, Joel Morínigo de 6° I, expresó: “Fue una actividad hermosa, la disfruté mucho, siento que me sirvió, porque me emocionó y me hizo sentir bien”.

En otro espacio del establecimiento, un grupo más pequeño de 6° I de orientación Humanidades del turno mañana, expuso sobre la vida de Ana Frank, relacionando así las emociones y sensaciones que ella vivió en esa época, con lo trabajado en el taller.

Durante el tiempo que duró la exposición, estudiantes de distintos cursos visitaron el stand y se mostraron muy interesados por la historia de Ana, contada desde las voces de sus compañeros.

Al respecto, Gonzalo Soza, comentó que este trabajo le resultó interesante, ya que actualmente en las escuelas secundarias también se evidencia maltrato y violencia y confesó que el interés por la vida de Ana Frank nació desde “la sensación chocante” que le provocó al saber lo que vivió una adolescente de 16 años bajo el poder de los nazis.

Por su parte, otra expositora, Celeste Silvero, señaló que “siempre me gustó la historia de Ana, porque siento que inspiró a muchos escritores de su edad a poder hacer sus propios escritos y hablar de anécdotas, ya que a veces se cree que los adolescentes no somos capaces de expresarnos, cuando creo lo contrario, porque estoy segura que todos podemos poder hablar de lo que nos interesa”.

“Esta idea se tendría que replicar en otros temas generales como la homofobia, sobre la que muchas veces uno no se anima a hablar, pero que realmente es necesario hacerlo para generar conciencia social”, declaró a la Agencia.

Alexis Ortellado también brindó su opinión, calificando a la actividad como “fructífera” y remarcando que observó “a varios compañeros a quienes a veces no les interesan estos temas, pero esta vez se acercaron a escuchar”.

“El año pasado yo hicimos un trabajo parecido con la novela ‘Orgullo y Prejuicio’, este año con Ana Frank y sería bueno que el año que viene se realice con otro tema”, manifestó otra alumna que colaboró con sus compañeros.

Educación vial

La última actividad que se realizó tuvo espacio en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio, en donde integrantes del Cuerpo de Tránsito de la Municipalidad de Formosa brindaron una charla informativa sobre educación vial.

Tuvo como fin ofrecerles a los estudiantes informaciones básicas sobre la responsabilidad que una persona tiene a la hora de conducir, la importancia de contar con un conductor asignado, el rol relevante que cumple el casco colocado correctamente, la velocidad moderada y el cumplir correctamente las reglas de tránsito.

Incluyó el testimonio de una madre que perdió a su hijo en un accidente vial y videos que dejaban mensajes similares, dolor, sufrimiento y el daño enorme que puede generar en muchos un simple error.

“Lloré cuando la escuché a la mamá. Realmente me llegó todo lo que pasó”. “Fue una charla muy interesante, porque muchas veces no somos consientes del dolor que podemos provocar o de lo que nos puede pasar”. “Estoy aprendiendo a manejar y escuchar todo lo que nos informaron me ayudó mucho”, fueron algunos de los testimonios recabados por AGENFOR.

Finalmente, esta jornada institucional dejó en evidencia que la educación es la base para que los niños y jóvenes puedan alcanzar su potencial, comprometiendo este proceso a la escuela y a la familia, para así de forma mancomunada garantizar que los estudiantes quieran y puedan aprender.

De esta manera, la EPES N° 30 salió de la clase formal y brindó a sus alumnos una jornada distinta, pero llena de conocimientos, saberes y, sobre todo, trabajo en equipo.