El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, volvió a reclamar responsabilidad institucional a la oposición parlamentaria, que pegó el faltazo a la sesión de hoy del Senado y con ello generó la postergación de la designación de 75 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país y, entre ellos, 4 de la provincia de Santa Fe.De esa manera, Mayans criticó a la oposición por hacer fracasar la sesión, en la que además se iban a tratar temas como la autorización de entrada y salida de tropas para la realización de ejercicios militares, “algo que nunca se le negó a ningún presidente constitucional”. “Hay que terminar con la oposición sistemática y negativa”, reclamó el formoseño.“Si están en desacuerdo con algunos de los temas que se tratan, que bajen a trabajar y digan con cuál, con argumentos y fundamentos”, desafió el formoseño. Además, comentó que, en negociaciones previas, le ofreció a la oposición retirar del temario los pliegos a los efectos de destrabar la sesión y tratar los asuntos restantes; pero no obtuvo ninguna respuesta.A la vez, indicó que otros opositores “especulan, dicen que hay que esperar a que pasen las PASO, porque si dan quorum los medios los matan”, al analizar la actitud de senadores de otras bancadas que hoy faltaron.Además, recordó que la mayoría de los pliegos “no tienen prácticamente impugnaciones”, lo que hace inexplicable aún más las ausencias. Precisamente, el proceso de designación de funcionarios del Poder Judicial es complejo y lleva en este caso un promedio de cinco años de duración, desde que se inician los concursos en el Consejo de la Magistratura, pasan por la comisión de Acuerdos del Senado y llegan al recinto. “No se justifica la demora, porque hay una necesidad imperiosa de que la justicia funcione”, aclaró Mayans e insistió en que “no se puede paralizar el Congreso”.Por su parte, el senador por Santa Fe Marcelo Lewandowski lamentó la actitud opositora y dijo sentir “indignación y dolor” al ver que se sigue “postergando la designación de jueces, fiscales y defensores”, que en el caso de su provincia implica la designación de un nuevo magistrado, un fiscal y un defensor para la ciudad de Rosario y otro defensor oficial para la capital provincial.“Vengo solicitando que, por favor, hagamos una sesión para aprobar estos pliegos rápidamente; lo necesitamos. Y hoy que tenemos sesión, no están los que tienen que aprobarlos. La única verdad es la realidad: Hoy, podríamos tener más fiscales y más jueces y sin embargo siguen postergando la nominación para que en Rosario tengamos posibilidad de defendernos”, se quejó. “No hay mejor acto de campaña que aprobar lo que necesitamos en Santa Fe: jueces y fiscales”, completó.La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que “hay mucho ruido y muchas mentiras alrededor de esta sesión, en que la oposición no bajó a trabajar una vez más”.“Ante la imposibilidad de no conseguir el quorum, le ofrecimos al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio sacar todos los pliegos y que tratáramos los temas de consenso: como entrada y salida de tropas, el tratamiento de mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal, la ley de pubertad precoz, ante lo cual ni siquiera nos dieron una respuesta y se fueron a hablar con los medios de comunicación y a decir mentiras”, aclaró la mendocina.Recordó, también, que a principio de año se acordó con la oposición hacer una sesión por mes con temario consensuado, pero ahora desde JXC dijeron que “no estaban dispuestos a sesionar porque están en elecciones”, en una nueva maniobra para seguir eludiendo sus responsabilidades legislativas.“Lo que ellos dicen de los pliegos es mentira. Tenemos75 acuerdos para aprobar que son de jueces, fiscales, defensores, defensores de las víctimas, que atañen a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además de Santa Fe y Rosario, pero no bajan a sesionar y después se embanderan con la lucha contra el narcotráfico”, agregó.“Hoy, acá (los de Juntos por el Cambio) vuelven a desenmascararse, no les importa el padecimiento de Rosario ni de ningún argentino”, disparó y sentenció: “¿Así quieren gobernar la Argentina?, ¿trabando la lucha de las mujeres, de los varones y de los adolescentes por tener una vida mejor? Esa es la Argentina que nos ofrecen: la Argentina que solamente se trabaja y se discute en un hotel de cinco estrellas, que ningún argentino de a pie nunca va a llegar a conocer”.