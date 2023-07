Dentro de 20 días se estará abonando a las autoridades de mesa de las elecciones del 25 de junio

Desde el ODEPOE ilustraron respecto de la justificación ante el T.E.P., para los que no pudieron asistir a sufragar-

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, se refirió a una cuestión altamente consultada y es la referida a la oportunidad en que se hará efectivo el pago a las autoridades de mesa que cumplieron funciones en el acto eleccionario del pasado 25 de junio. En tal sentido, desde el OBSERVATORIO DE DERECHOS POLÍTICOS Y ELECTORALES – “ODEPOE”, que funciona en la sede de este Organismo de la Constitución, se solicitó información al respecto a la Presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP), la Dra. Sandra Moreno, quien indicó que actualmente se está trabajando en la confección del listado, cotejando y verificando los datos suministrados por la Empresa Andreani, que estuvo como responsable de toda la logística de distribución y repliegue de las urnas junto a toda la documentación necesaria, en todo el territorio provincial, en la que cumplió un rol fundamental la Policía Local, lo que permitió un desarrollo normal y transparente en las votaciones de cada lugar habilitado, ya que, se debe tener en cuenta que no todos los presidentes titulares se presentaron, entonces muchos suplentes pasaron a ser titulares y/o se tuvieron que designar presidentes ese día 25 junio y por lo tanto, estas situaciones producen modificaciones en las listas, por esa tarea que se está desarrollando, es que, se calcula que dentro de aproximadamente veinte días se estarían depositando los fondos en las cuentas del Banco Formosa de cada persona que ofició de autoridad de mesa, para el caso de aquellos que no se encuentren bancarizados, se le creará una cuenta al efecto. Por otro lado. El Dr. Giaulluca, recordó que, el voto en las elecciones 2023 en Formosa fue obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años, pudiéndose justificar en algunos casos en que no se pudo concurrir a votar. Es así que, quien no votó tiene que justificar su ausencia ante el Tribunal Electoral Permanente (TEP), ingresando al siguiente link https://noemisionvoto.formosa.gob.ar/. Allí, se desplegará un formulario en el cual indicará género, numero de documento, apellido y nombre, también la localidad donde figura en el padrón electoral. A continuación, deberá adjuntar primero una foto de su DNI, y luego en otra pestaña, deberá tildar el motivo por el cual no concurrió a votar: por encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, por razones de salud, por razones de servicio, por ausencia fuera del país, por impedimento legítimo debidamente comprobado ante el juez permanente o por causa injustificada. Además, tiene una opción para agregar observaciones, explicando el motivo de la ausencia. En una segunda parte, deberá agregar una constancia expedida por la autoridad competente o bien por su jefe, en caso de inasistencia por trabajo. El último paso es tipear el código de seguridad y enviar el formulario. Desde el T.E.P., informaron que sirven como constancia, un certificado médico, público o privado, constancia de la policía, delegación o Juzgado Federal, aclarando que los mayores de 70 años y los jóvenes de 16 y 17 años de edad no deben justificar su ausencia. Las personas que no hayan podido concurrir a votar por encontrarse trabajando, deberán adjuntar constancia de su empleador. En todos los casos, cuentan con 60 días, contados desde el día de la elección. También se indicó que, aunque no habría sanciones para quienes no hayan sufragado porque no existe un registro de infractores, en algunos lugares para acceder a un puesto de trabajo o las fuerzas de seguridad, les piden la constancia de voto o la justificación del no voto. Para asesoramiento sobre este y demás temas podrán hacerlo vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar, telefónicamente al 0800 – 444 – 1770 o al 4436379.