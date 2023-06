Sergio Cañete: “La función judicial conlleva mucha responsabilidad”

Así lo certificó el Doctor Sergio Felipe Cañete, quién se desempeña como Juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Provincia. Además, es integrante de la mesa directiva del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa; miembro de la Comisión de Seguridad de dicha institución y de la Comisión de Seguridad de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

Al ser entrevistado por el diario digital “Diálogo Ciudadano”, el Doctor Sergio Felipe Cañete se refirió a la situación de inseguridad que padecen ciertos magistrados y funcionarios judiciales en algunas jurisdicciones del país.

De esta manera, describió de “preocupante” todo lo que acontece en la ciudad de Rosario, y otras circunscripciones, dónde se notifican muchos episodios de violencia hacia el Poder Judicial en general y en particular a los magistrados y funcionarios judiciales.

“Me solidarizo con ellos, porque me imagino que no debe ser fácil, de por sí la función judicial no es fácil. Para que entienda el ciudadano común: La función judicial conlleva mucha responsabilidad porque está en juego la vida y la libertad de las personas”, expresó en tal sentido.

El Doctor Cañete considera que “debe ser muy difícil” para sus colegas magistrados, “tomar ciertas decisiones en un ámbito de presión semejante e inclusive de amenazas”.

La situación en Formosa

No obstante, diferenció lo que ocurre en Formosa, dónde la situación es totalmente diferente: “No tenemos esos inconvenientes, puede ser a veces la ciudadanía, o cierto sector a veces político, cuando no están conformes con las decisiones, pero no pasa más allá de eso”, describió.

“Estamos siempre en contacto permanente con las fuerzas de seguridad; charlando de estos temas y siempre bregando para que todo esté en orden”.

“Gracias a una política de seguridad aquí en la provincia, llevada a través del Ministerio de Gobierno, contamos, con una situación de armonía comparada con otras provincias. Eso colabora al desarrollo y clima social, para que no infiera en modo exacerbado hacia la magistratura”, analizó.

Con respecto a la tarea que lleva adelante en la Comisión de Seguridad de la FAM, comentó que se mantuvo en contacto con sus colegas de comisión analizando propuestas y tomar las medidas necesarias.

“La solución no va a salir sólo del Poder Judicial, las propuestas de la Magistratura hay que consensuarlas con los poderes ejecutivos que son los que manejan las fuerzas de seguridad y juntamente con esas fuerzas realizar capacitaciones y buscar soluciones alternativas para bregar por la seguridad de la ciudadanía y de quiénes tienen que impartir justicia”, enunció el Doctor Sergio Felipe Cañete.

Acerca de su decisión de formar parte de la Comisión de Seguridad de la FAM, relató que fue una propuesta de la Presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa, e integrante de la mesa directiva de la FAM, Doctora Viviana Taboada.

“Acepté con gusto porque previo a ser magistrado, era abogado litigante y estuve 20 años trabajando en la policía de la provincia de Formosa como asesor letrado. Entonces manejo la temática desde el lado de la institución policial, conozco sus mecanismos”.

“No obstante, no tengo una visión sesgada, al contrario, tengo una visión objetiva y eso también me permite hoy en día, dentro de la Función Judicial, hablar con el personal policial y seguir puliendo ciertas cosas porque siempre hay aspectos para mejorar”, aseveró.

Protocolos de prevención

Acto seguido, comentó que en Formosa no existe un protocolo exclusivo y definido respecto de la seguridad de los magistrados. Sin embargo, hay de por medio mecanismos de colaboración.

“Ante un problema puntual de algún magistrado, se acude a las fuerzas de seguridad y no hay ningún inconveniente, siempre están a disposición y se hacen cargo de la situación. Ahora estoy pensando y diagramando un protocolo junto a las fuerzas de seguridad”.

“En el edificio de Tribunales tenemos cámaras y personal policial, hay una delegación de la policía dentro del Poder Judicial y ellos se encargan de la seguridad en todos los edificios y sobre todo en el de tribunales, pero estoy armando un proyecto con un protocolo”.

“Nosotros no estamos exentos de la inseguridad, tenemos mucha exposición pública por los temas sensibles que tratamos. Formosa es una provincia joven, nos conocemos todos, creció mucho la población, pero no es como en las grandes urbes, y la gente está más pendiente de las noticias, las novedades, los fallos que vamos sacando, aquí los medios de comunicación juegan un rol fundamental, y a veces eso nos pone en situaciones un poco más complejas”.

“Por ahora no ha pasado nada grave, pero para qué esperar qué suceda algo, tenemos que armar algo para la prevención o ante la eventualidad de un suceso indeseado”, se explayó.

Agresiones en Juzgados y protocolos

El Doctor Cañete alertó sobre actos “domésticos de violencia” que nada tienen que ver con el crimen organizado y más bien se remiten a agresiones en ciertos juzgados.

“A veces nos quedamos pensando en el crimen organizado, o en la justicia penal, pero hemos visto casos de agresiones que se dan en los juzgados de familia, con la conflictividad que ellos tienen, o en juzgados del trabajo también. Por eso la problemática no queda circunscripta. Por eso me quedo pensando en los protocolos o en la necesidad de estandarizar ciertos procedimientos”.

“Además del protocolo que estoy armando, estoy pensando en dar algunas charlas al Poder Judicial para que tengan en cuenta cuestiones, no solamente procesales, sino también en las múltiples miradas sobre la seguridad. Estoy entusiasmado”, indicó.

Seguidamente, reflexionó sobre los niveles de inseguridad creciente y como la ciudadanía observa a los magistrados en ese contexto.

“Creo que culturalmente la ciudadanía pensó que esta situación nunca le iba a ocurrir a un magistrado o funcionario judicial por el hecho de estar en el Poder Judicial o tener ciertos privilegios, como esa visión de casi intocables”.

“Pero en realidad somos ciudadanos como cualquier otro, por supuesto con responsabilidades, con ciertas atribuciones, pero no estamos exentos de sufrir algún ilícito. A nosotros nos pueden robar como a cualquier ciudadano, nos pueden lesionar, podemos tener un accidente grave, podemos tener distintas situaciones, amenazas como estamos viendo ahora, y la verdad es que es preocupante”.

El letrado sostiene que esta situación social se está viviendo en los últimos años y muchas veces se vuelve cultural.

“Se han perdido muchos valores y el respeto a la autoridad en general, porque te habrás dado cuenta que en los colegios ya no respetan, en muchos casos, a los maestros, al director. Además, no se puede dejar de señalar que estamos pasando por una realidad económica bastante difícil”.

“Pero creo que con el aporte de todos podemos llegar a mejorar algunas cosas. Asimismo, hay que tener en cuenta otros aspectos que entran en juego: los medios de comunicación y las redes sociales” agregó el Doctor Sergio Felipe Cañete.

Fuente: dialogociudadano.fam.org.ar/