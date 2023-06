Cabrera: “Habrá elección, Insfrán será candidato y ganará”

Tras participar de la reunión de la mesa ejecutiva provincial del Partido Justicialista, el doctor Armando Felipe Cabrera, ratificó que “habrá elección, Gildo Insfrán será candidato y ganará”.

La reunión fue presidida por el presidente del PJ, Gildo Insfrán, y durante la misma se certificaron las alianzas del PJ a nivel nacional con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre en las que se deberá votar presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales.

Al tomar contacto con la prensa y ser consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inhabilitar al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional, Cabrera aclaró que Formosa es un caso distinto “institucionalmente como constitucionalmente”.

Agregó el diputado provincial que “las acciones que se presentaron no tienen la entidad para declarar inconstitucional el artículo 132 de nuestra Constitución Provincial, que no impide en absoluto la candidatura de los candidatos que todavía no han sido oficializados”, por lo que consideró que habrá comicios en Formosa, con Insfrán como candidato.

“No sé qué va a decir la Corte, hasta ahora no dijo nada y no creo que diga, porque es distinto. En el caso de San Juan tienen un tema constitucional no resuelto, en el caso de Tucumán lo mismo y los fallos que hay”, precisó.

Recordó Cabrera que “jamás la Corte se pronunció sobre temas no delegados a la Nación, sobre temas electorales que son facultad de las provincias, que son preexistentes a la Nación”.

No obstante, opinó que “esto tiene mucha tela por cortar”, por lo que conjeturó que el pronunciamiento de la Corte no será antes del 25 de junio, fecha de las elecciones provinciales.