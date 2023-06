“Nos sentimos usados por la oposición”, afirmó la cacique wichí Ercilia Agüero

Este lunes 5 al mediodía, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, mantuvo una reunión con la cacique de la comunidad wichí de barrio Belgrano de Ingeniero Juárez, Ercilia Agüero, a pedido de ella, marco en el que pidió disculpas porque “los opositores nos usaron” para atacar al gobernador Gildo Insfrán, a través de un montaje televisivo. “Fue todo armado”, reconoció.

Al respecto, Agüero dialogó con AGENFOR y detalló que solicitó este encuentro porque “hubo muchas cosas que pasaron” que quiso aclarar, al mismo tiempo que recordó: “Mi papá trabajó mucho para Gildo y yo también”.

“Nosotros siempre trabajamos para este proyecto, jamás fuimos opositoras, pero hubo cosas que los opositores usaron contra el gobernador Gildo Insfrán”, explicó, por lo que pidió dicho encuentro para esclarecerlas.

En cuanto a la reunión con Ferreira, la referente consideró que fue “muy positiva” porque “hubo mucho diálogo y nos atendió bien”, por ende, “estoy conforme”.

“Le comenté lo que pasa conmigo y mi comunidad y les pedí disculpas a él y al Gobernador porque los opositores usaron nuestros reclamos”, puntualizó.

Asimismo, Agüero recordó que “nosotros trabajamos para (Gabriela) Neme”, pero resaltó que “cuando tuvimos problemas, no hubo nadie que nos resuelva la situación”.

“Nosotros nos sentimos usados porque yo sé que ella es abogada y nosotros necesitábamos por temas legales, resultó que no nos dio asesoramiento, no hubo nada. Nunca se acercó a nosotros, no fue a la comunidad, sólo donde están los criollos”, reclamó.

En cuanto al informe armado entre el sector que conduce la actual diputada Neme y el canal de noticias porteño TN sobre las supuestas embarazadas originarias que tienen sus hijos en el monte, dijo que “fue todo armado”.

“Vinimos a aclarar estas cosas, porque muchos van a decir que yo me vendí o que me compraron o me dieron algo”, dejó en claro, al concluir.