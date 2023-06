Morales: “Nuestra sólida verdad se llama el Modelo Formoseño”

El doctor Enrique Morales, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), elogió al Modelo Formoseño, marcando que al ser “profundamente respetuoso de la Constitución Provincial y la Nacional, democrático, federal y republicano, afirma que el origen y el fundamento del poder residen en el pueblo, único destinatario y beneficiario de las políticas públicas”.

Así lo expresó al hacer uso de la palabra durante el acto de inauguración de dos nuevas obras educativas en Villa Rural, jurisdicción de Buena Vista. Se trató de la refacción y ampliación de la EPEP N° 443 y el JIN N° 46 “Luz de Esperanza”, en un complejo ubicado en la Ruta Nacional N° 86, en el kilómetro 1369,53.

“Asistimos hoy con profunda alegría, en este marco maravilloso, a la inauguración de dos nuevas obras del Gobierno de la provincia de Formosa -inició diciendo-. Es realmente un honor como parte de la Universidad Provincial de Laguna Blanca estar contemplando este maravilloso espectáculo de tantos niñas, niños y jóvenes que van a disfrutar de estas instalaciones para su educación y realización personal y familiar”.

No obstante, apuntó que “esto no nos debe hacer perder de vista el difícil momento que se atraviesa tanto a nivel internacional como regional y nacional”, contextualizando que “la humanidad asiste perpleja a numerosos conflictos que ponen en peligro no solamente el bienestar, sino también su propia existencia y el medio ambiente, con falta de alimentos y agua potable”, donde hay “un poder económico financiero internacional que intenta imponer dentro de los distintos países un modelo exclusión en que cada vez más personas se ven privadas del acceso a los bienes y derechos fundamentales”.

En este marco y ante estos grandes interrogantes, trajo a colación una frase de Juan Domingo Perón, quien dijo: “Armado de una sólida verdad, el ser humano puede desafiar cualquier cambio”.

Entonces, al preguntar cuál es la sólida verdad de los formoseños, respondió: “Nuestra sólida verdad se llama el Modelo Formoseño”.

Esto es así porque al ser “profundamente respetuoso de la Constitución Provincial y la Nacional, democrático, federal y republicano, afirma que el origen y el fundamento del poder residen en el pueblo, único destinatario y beneficiario de las políticas públicas”.

“Y el líder de nuestro proceso político democrático, electo por el voto popular, es el mejor gobernador de la Argentina, el doctor Gildo Insfrán”, robusteció, contundente.

Casa de estudios

En ese sentido, recordó que hace casi un año, el 27 de junio del 2022, el gobernador Insfrán presentó el proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, el cual fue sancionado por unanimidad el 30 de junio y promulgado el 1° de julio del año pasado.

“La UPLaB se estructuró sobre la base del anterior Instituto Universitario de Formosa (IUF), demostrando así la continuidad y la planificación del Gobierno de Formosa”, subrayó.

En ese contexto, reflexionó sobre la vinculación entre dicha casa de altos estudios, cuya sede queda en Laguna Blanca, con el sistema educativo provincial y, en particular, con la modalidad rural. “Tienen en común que abrevan en los fundamentos filosóficos y políticos del Modelo Formoseño”, señaló, agregando que “ambos son herramientas para desarrollar los fines constitucionales de la política educativa provincial que están establecidos en nuestra Constitución Provincial y la respectiva Ley de Educación”.

Y avanzó acentuando que “la educación en su modalidad rural persigue facilitar a la población que está afincada en zonas rurales el acceso a los servicios educativos para que puedan cumplimentar todos los tramos obligatorios y acercarles los conocimientos y saberes en el marco de su entorno social y cultural y también vincularlos al mundo de la ciencia, la técnica y la tecnología”.

Todo ello tiene que ver con la promoción de la equidad y la justicia social, hizo notar el rector Morales.

Al mismo tiempo, la UPLaB “tiene como misión principal contribuir a la formación de una sociedad inclusiva, mediante un proyecto académico innovador que tome en cuenta la realidad provincial, el territorio y que busque realizar el bienestar de la población” y, tal como reza el estatuto, “favorecer que los jóvenes se afinquen en los territorios, las zonas y los lugares y los pueblos donde han nacido, para desarrollar sus actividades profesionales”.

De manera que esto demuestra a las claras “la profunda sinergia entre el sistema educativo provincial en su modalidad rural y la UPLaB”, la cual ofrece carreras en las áreas de salud y el desarrollo sostenible.

Y mencionó aquí a modo de ejemplo a Ingeniería en Producción Agropecuaria, que se nutre de hijos e hijas de los productores paipperos.

Para concluir, el rector Morales agradeció al gobernador Insfrán por “la creación de nuestra Universidad, que está al servicio del pueblo, así que esperamos que durante muchos años más sea, como seguramente lo seguirá siendo, el líder de nuestro proceso político democrático para continuar en toda esta senda de realizaciones”.