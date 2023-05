“La coherencia es la palabra del Modelo Formoseño que nos permite la planificación estratégica”

La doctora Cristina Mirassou, candidata suplente a diputada provincial del Frente de la Vcitoria, en primer término agradeció el reconocido por la elección para integrar la lista y expresó su orgullo por contar “con una larga trayectoria, acompañando y siendo parte del Modelo Formoseño”.

En este sentido, enfatizó en que desde el Justicialismo “vamos a seguir fieles a ser coherentes” y sostuvo que “la coherencia es la gran palabra del Modelo Formoseño que permite la planificación estratégica y dando paso a paso, hemos llegado hasta dónde estamos y seguiremos avanzando”.

Asimismo, teniendo en cuenta que actualmente es subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, destacó que en el área de salud “logros han sido fantásticos” y por eso, reafirmó su compromiso de continuar “con mucha fuerza, convencimiento, acompañando y proyectándonos para el futuro inmediato, a partir de toda la gran base que tenemos construida”.

Resaltó todas las condiciones de infraestructura, tecnología y recursos humanos, que permite “lanzarnos, con mucha más audacia, al desarrollo de la provincia”.

Además, señaló que “la salud siempre tiene que acompañar”, sin olvidar que “el motor es la educación y toda esta infraestructura que permite que hoy en día nosotros podamos soñar con un alcance mayor” y agregó lo que refiere “al despegue productivo e industrial, que es lo que deseamos”.

Por eso, subrayó que en este proyecto político se están creando todas las condiciones para que eso suceda, logrando contar con una universidad provincial, que cuenta con carreras que tienen que ver con necesidades en vida de la provincia, generar nuestros propios médicos y médicas y licenciadas y licenciados en enfermería.

De esta manera, remarcó que, este perfil “responde a nuestra identidad, cultura, vocación humanista de equidad en cuanto a los servicios y a los accesos de manera igualitaria a lo largo y ancho del territorio”.

Manifestó, también, que con la conducción estratégica del gobernador Gildo Insfrán, “hemos ido sorteando y superando situaciones que no nos permitía desarrollar nada de infraestructura, desarrollando numerosas obras hídricas, viales, sanitarias y educativas”.

“No hemos parado en ningún momento y siempre con una coordinación y planificación estratégica, apuntando a más, mirando hacia adelante, soñando nuevos logros y siempre en el marco de la justicia social”, aseveró Mirassou.

Respecto a la oposición, consideró que “al no tener propuesta, planificación, ni nada que mostrar de gestión a través de los cargos que han tenido, no les queda otra que oponerse a todo, denostar, desconocer y no valorar”.

Y continuó: “Eso no es solo a los funcionarios y al Gobierno, sino que es a todo el pueblo, porque lo que hemos hecho desde nuestro espacio en Formosa, se ha hecho siempre con la participación del pueblo, de las mujeres, de los varones, de los adolescentes, sin ser algo aislado, sino que con el acompañamiento de todas y todos”.

Por eso, aseguró que “desconocen el acompañamiento del pueblo, a través del voto, en los distintos periodos nuestros”, marcando que “ese negacionismo es una denotación para el pueblo”.