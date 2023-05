Juan Manuel, otro fiel exponente del Modelo Formoseño

La semana pasada, el gobernador Gildo Insfrán inauguró la refacción y ampliación del centro sanitario de la localidad de Colonia Pastoril, fortaleciendo aún más la atención primaria de la salud en la provincia.

En ese marco, el mandatario habló de la comunidad organizada, en la que exista un equilibrio entre el interés individual con el grupal, de manera que los ciudadanos puedan desarrollarse donde eligieron vivir.

Y también aludió al sistema productivo, donde a diferencia de lo que plantean determinados candidatos opositores, en Formosa “queremos producción para todos, no para algunos. Inclusión para todos los formoseños”, de manera que “cada comprovinciano, viva donde viva, tenga el derecho de realizarse en su propia tierra”.

Por tal razón, robusteció Insfrán, es que “tenemos uno de los mejores sistemas de educación pública del país”.

Siguiendo esa línea, el presidente de la Comisión de Fomento de esa localidad, Renzo Parra, destacó que “Pastoril es caracterizado por ser un pueblo de producción netamente ganadera. Tenemos 140 productores ganaderos, de esos un 30-40% son pequeños productores paipperos”.

Y avanzó resaltando que “hace muy poco en la localidad se ha nombrado un referente del Instituto PAIPPA, un ingeniero, hijo de un productor recibido en el IUF, hoy Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

Ese ingeniero es Juan Manuel Rosso, otro fiel exponente de este proyecto de provincia, que merced al Modelo Formoseño tuvo la oportunidad de estudiar en Formosa y ahora trabajar y vivir en su propia localidad.

“Nací y me he criado en Pastoril. Me recibí en el IUF, el año pasado, en Ingeniería en Producción Agropecuaria”, relató a AGENFOR.

Comentó que “soy criado en el campo, de toda la vida”, así que al momento de decidir estudiar una carrera universitaria “sí o sí era algo ligado al campo”.

Y terminó siendo Ingeniería en Producción Agropecuaria en el Instituto Universitario de Formosa (IUF), hoy Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), que tiene su sede en esa localidad del norte formoseño.

“La carrera es un golazo”, define el joven en términos futboleros, poniendo en valor la posibilidad de poder estudiar “en nuestra provincia, recibirme acá y ejercer en mi pueblo otra vez”.

Hizo notar que mientras realizaba su formación “me encontré con profesionales muy buenos, una compañía constante de la Universidad, de la parte docente, que no se ve en otro lado; te dan todo”.

Es así que “los jóvenes nos sentimos incluidos en este modelo de provincia”, enfatizó.

Sobre su localidad, señaló que “Pastoril se destacó siempre por la parte ganadera, pero siempre fueron los grandes ganaderos que no viven en Formosa y no los pequeños que son los que trabajan en la tierra y dejan la plata en la localidad”.

Marcó que esa injusta realidad cambió con la entrada del PAIPPA y “empezamos a evolucionar”, ya que, tal como lo viene enunciando el gobernador Insfrán, esta acción revolucionaria de Gobierno posibilita que “todos los productores estén incluidos” en el sistema productivo provincial.

A modo de ejemplo, mencionó al reciente remate ganadero que se realizó en Laguna Blanca, donde “cuatro productores paipperos llevaron unos 40 terneros con el acompañamiento del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, asistiéndolos para que puedan vender su hacienda a mejores precios”, finalizó.