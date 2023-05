Insfrán: “Voy a seguir expresando la voz de todos los formoseños”

Al inaugurar la refacción y ampliación del centro sanitario de Colonia Pastoril, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, resaltó que con este tipo de obras se continúa fortaleciendo el sistema público de salud de la provincia, al cual calificó como “el mejor del país, aunque a muchos o a pocos les duela”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, hizo notar que “refaccionamos y ampliamos este centro de salud que era una salita desde que se construyó en el año ’77. Hoy estamos hablando de que se refaccionaron 200 metros cuadrados cubiertos y se ampliaron 150, lo que quiere decir que ahora tienen 350 metros cuadrados cubiertos”.

En ese sentido, se definió como “un fanático de la atención primaria de la salud, porque si somos capaces de fortalecerla en serio estamos solucionando casi el 80% de los problemas de la gente”.

Agregó aquí que “antes teníamos que viajar, salir de la provincia, y hoy tenemos todo acá”, contrastando que “hasta hace poco era difícil encontrar profesionales que quisieran venir a Formosa y ahora vienen, ven todo lo que tenemos y no se quieren ir más”.

Ello se debe a que “tenemos el mejor sistema de salud pública del país, aunque a muchos o a pocos les duela”.

Aseveró esto porque, en alusión a Javier Milei, dijo que “hay un señor que supuestamente es la revelación para los medios porteños, que nos habla de que no tiene que existir la salud ni la educación pública; todo hay que pagar y tiene que ser privado”.

Entonces, “¿y la justicia social? ¿Quién se encarga de ella?”, porque eso implica que “el que no dispone de recursos no puede estudiar, curarse ni absolutamente nada”.

Por lo tanto, planteó: “¿Les parece que el Estado tiene que estar ausente en una comunidad organizada como la que tenemos nosotros y vamos consolidando día a día? Es imposible, la locura es la que él propone”.

En contraposición, “el Peronismo busca la comunidad organizada, el equilibrio del interés individual con el interés de la comunidad”.

Respecto de un productor agropecuario devenido en candidato opositor local, rechazó tajante el sistema productivo que propone, ya que en el mismo “la tierra tiene que estar en manos de pocos y el resto con la ñata contra el vidrio”.

En cambio, “nosotros proponemos otra cosa: decimos que tenemos que trabajar por la diversidad productiva y que tienen que estar incluidos todos”.

Por eso, “el PAIPPA trabaja para que el pequeño productor también tenga la posibilidad de ser parte importante de una comunidad”, subrayó.

Prosiguió diciendo que ese candidato opositor “nos habla de qué pasó con algodón y es muy sencillo: ¿qué culpa tienen los formoseños o el país de que hayan dejado de producirlo? Cómo se lo va a producir si llegó un momento en que el costo de producción era mucho más caro que el de venta”, mencionando además que “cuando había esa cantidad de algodonales de la que habla ese señor que desconoce la realidad, el 60% de la producción de algodón de Formosa salía del pequeño productor”.

De manera que “queremos producción para todos, no para algunos. Inclusión para todos los formoseños”, por cuanto “cada comprovinciano, viva donde viva, tiene el derecho de realizarse en su propia tierra”.

Por tal razón es que “tenemos uno de los mejores sistemas de educación pública, con todas nuestras dificultades; no les puedo decir que es todo perfecto porque eso es imposible, pero es uno de los mejores del país”.

Por consiguiente, “no es casualidad que en las Pruebas Aprender hayamos salido terceros en el país. Primera la CABA, que es una Intendencia, no una provincia, y Córdoba segunda”, sin embargo, “solamente se cuestionan los indicadores de Formosa. Lo otro no, está todo bien”.

En relación a lo educativo, al preguntar cuántos alumnos de la Ciudad de Buenos Aires asisten a la escuela pública, apuntó que “solamente el 32% y el resto va a la privada, es decir que tienen que pagar”.

Invencibles

Tras reiterar que la CABA es “el distrito más rico, más privilegiado del país”, el gobernador Insfrán enunció que “se enojarán conmigo, pero no me interesa; yo voy a seguir expresando la voz de todos los formoseños”.

Continuó en esta línea al recordar que “hasta hace poco me hacían un desafío (desde la oposición) y decían que querían un mano a mano conmigo. Bueno, ¿qué pasó? Parece que se asustaron porque ahora resulta ser que me quieren sacar de la cancha a toda costa”, afirmando que “antes golpeaban la de los cuarteles, hoy golpean los tribunales o la Corte Suprema”.

Ante esto, “solamente les digo que unidos, organizados y solidarios somos invencibles. Pueden hacer todas las operaciones que quieran, porque a ese grito de odio vamos a contestar con amor, porque vence siempre al odio”.

“Que vengan todos, porque la diferencia es que somos autónomos -acentuó-. Las decisiones políticas se toman en Formosa, no andamos dando vueltas ni buscando patrones que tengan que darnos órdenes sobre quién va de candidato o no. No tenemos necesidad porque somos adultos, a pesar de que tenemos pocos años como provincia. El formoseño es un pueblo adulto, ha crecido en todos los sentidos y armónicamente”.

En total contraste, “ellos todavía son bebés, necesitan de niñeros o niñeras” para que les indiquen lo que tienen que hacer, cerró terminante.