El reconocimiento al relieve personal y político del conductor del PJ formoseño

Este 2023 tiene un significado especial para la vida de Gildo Insfrán ya que no solamente se ha convertido en el político formoseño más reconocido a nivel nacional sino también alguien que marca un registro histórico que probablemente nunca pueda ser superado en lo que atañe al aval popular para el ejercicio de la máxima conducción de los destinos de Formosa.

E increíblemente, al estar por las expresiones, posturas, actitudes y comportamientos de la dirigencia de la oposición, está a las puertas de una nueva consagración electoral ya que , sin dudas, el Congreso Provincial del Partido Justicialista lo volverá a elegir para que se postule como candidato del Frente de la Victoria en los comicios del 25 de junio.

Aquel joven médico veterinario que fundó la lista Blanca en el seno del peronismo de Laguna Blanca que desembarcó en la capital para sumar a las listas Azul de los “ doctorcitos”- como se denominaba al sector liderado por Floro Bogado y Vicente Joga- y Celeste y Blanca, que tenía como referente visible a Horacio Carlos “Papucho” Gorleri surgió a la consideración nacional cuando les juntó las cabezas a todos en 2019 como presidente del Congreso Nacional del PJ para señalarles que había posibilidades para vencer a Mauricio Macri .

Sin embargo, su consagratoria evolución la alcanza en su madurez recientemente cuando el 16 de mayo fue ovacionado de pie en el estadio de Ferro Carril Oeste al ser reelecto al frente del máximo órgano de conducción del peronismo que le entregó las llaves y el bastón de mariscal para que se encargue de la nada fácil tarea de consolidar la unidad justicialista en este momento crítico de la Nación y lograr la consagración de quien enamore nuevamente al pueblo argentino desde un espacio nacional, popular, humanista y cristiano evitando el anticipado grito victorioso de la derecha enraizada en los candidatos porteños.

Para quienes forman parte de la nueva generación de dirigentes del PJ a los que Insfrán ha dado lugar- y ello se evidencia en la cantidad de ministros, secretarios, subsecretarios y legisladores varones y mujeres que ocupan ya cargos de relevancia en los distintos poderes del estado, les resulta incomprensible tener que encarar campañas electorales con una oposición que los exige y que con la imposibilidad de generar dirigentes relevantes y de proponer propuestas de estado superadoras, se limitan a la crítica constante- sobre todo en los medios porteños en los que se insiste en denostar al gobierno local - sin provocar situaciones de debate que valgan la pena o interesen a la ciudadanía y apelando a las presentaciones judiciales como modalidad para tratar de quitar del camino al adversario.

Es que esos jóvenes funcionarios actúan con la seguridad que les otorga un conductor que ejerce sin cortapisas esas responsabilidades de estado y partidarias, la existencia de una planificación expresada en el Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial y trasuntada en hechos concretos fácilmente comprobables pues están visibles y tangibles.

Quienes buscaron reemplazar a Insfran en el ejercicio del poder- ya sea en el interior o exterior del movimiento político al que pertenece- se equivocaron al subestimarlo.

Su estilo campechano, su lenguaje que es fruto de su condición de bilingüe ya que desde niño habló el castellano y el guaraní, lejos de ser una razón que le cause complejo es, según su propia confesión en su reciente gira por el oeste y en diálogo con los aborígenes, un motivo de verdadero orgullo porque entiende que no hay nada mejor que estar conteste de su origen para tener certeza hacia el destino que tiene reservado en la vida.

El senador José Mayans acaba de referenciarlo por los acontecimientos que son del dominio público y no solamente aludió al temor de enfrentarlo que tienen sus opositores pues saben que volverá a triunfar en las elecciones que vienen por decisión del voto soberano del pueblo.

Sintetizó las razones de la empatía mutua entre los formoseños y el lagunense al indicar que recreó una provincia donde reina la paz social, con seguridad sanitaria y educativa y una gestión transformadora que alcanza a todos los estratos de la comunidad provincial.

En el último Congreso Nacional del PJ quedó visible el modo como cautivó a los representantes del peronismo de todo el país el mensaje genuino de Insfrán quien no solamente les hizo notar que la Nación les está demandando la unidad necesaria para que el federalismo siga vigente y la derecha promovida desde el centralismo porteño no vuelva a conducir los destinos del país sino que, además, convoquen a sus connacionales a tener memoria sobre quiénes son los que desde siempre trabajaron por la felicidad del pueblo y no de un minúsculo grupo de privilegiados como ya quedó en evidencia entre 2015 y 2019.

Gildo prometió trabajar para que no haya un presidente porteño en 2023 y para que sus representantes no crucen el Bermejo al tiempo que ponderó el caracter autónomo del pueblo formoseño y su adultez que le permiten elegir a sus propios representantes y no estar pendientes del mandato de sus patrones de CABA.