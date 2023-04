Tiene 68 años, está jubilado, anda en bicicleta y va a unir Junín con Formosa

Raúl Madrid es de Junín, tiene 68 años y está jubilado desde hace poco tiempo.

Aventurero, ex profesor, hizo deporte toda la vida. Hoy, tiene un desafío y es llegar a Formosa, desde su Junín, a bordo de su bicicleta.

«Toda la vida fui docente, me jubilé, y me dedico a andar en bici porque estaba muy aburrido. Decidí ir hasta Ibarreta en Formosa, desde Junín. Son 1400 kilómetros y lo voy a hacer en un mes», cuanta Raúl y agrega: «Tengo un hijo viviendo en el norte. Toda la vida hice deportes, me gusta la aventura y si bien no soy un ciclista profesional, me gusta hacerlo».

Mientras descansa y se prepara para un baño y el descanso, Madrid señala: «El año pasado fui de Junín a Mar Del Plata, unos 700 kilómetros, por banquinas. Es más fácil, acá es con rutas doble mano y el tráfico se hace todo más pesado».

El martes, completó el itinerario Las Parejas – El Trébol. «El viento molestó bastante y me hizo difícil el día» protestó con una sonrisa.

Y cuenta: «Salí el pasado viernes. Hago unos 60 kilómetros por día y le pondré un mes para estar el 14 de mayo en el destino».

Raúl sólo sufrió un par de pinchaduras y alguna lluvia en el camino. «El viento es el mayor inconveniente, la lluvia no tanto».

Cuando llegue a Formosa, piensa «tirar la bicicleta y volver en avión a su ciudad». «Le voy a dejar la bici de regalo a mi hijo. Igual pienso seguir haciendo esto. Hace cuatro años, fui a Cuba y crucé la isla de este a oeste».

Y agregó: «La ciudad me recibió muy bien y me albergué en este club (Trebolense), que es precioso. No hay clubes así en el país, la verdad».

EL TRÉBOL DIGITAL www.eltreboldigital.com.ar