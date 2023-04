Se pidió a la Justicia Federal intervenir ante la ilegalidad de cortes de rutas en nuestra provincia

Los abusos, la falta de legitimidad y desproporciones en los cortes, han producido víctimas y recrean situaciones de peligro permanente para personas que necesitan circular libremente y así trabajar con normalidad y en el caso de los niños y jóvenes, continuar con sus actividades en los diferentes niveles educativos-

En el contexto de los permanentes cortes de rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales, que impiden el desarrollo de las actividades, tanto del sector público, como del privado y de ciudadanos que deben concretar diligencias comerciales, bancarias, en obras sociales, acudir a turnos médicos ya programados, entre otros compromisos, los que se ven absolutamente perjudicados, toda vez que, en la zona, de las Localidades de Laguna Naineck y Siete Palmas, un grupo de manifestantes originarios de la -Comunidad La Primavera-, distante a tanto solo a 155 kilómetros de nuestra Capital, “impiden el libre tránsito, el acceso a la educación de niñas/os y adolescentes, el trabajo de docentes y profesores de todos los niveles”, con el objetivo, “de obtener pensiones, beneficios sociales para grupos de jóvenes o puestos de trabajo en distintos municipios”, cuyos referentes fueron debidamente escuchados y asesorados desde la Defensoría del Pueblo, en cuanto a que deben reunir los requisitos que la ley exige para ser titulares de los mismos o en su defecto estos no podrán ser otorgados, proponiéndoseles a cambio, “un concreto apoyo desde el Estado Provincial para que en sus propias chacras puedan cultivar productos, preparándoseles las tierras, bridándoseles las semillas, herramientas de trabajo, asesoramientos técnicos, de modo tal, que posteriormente los mismos les sean comprados como materia prima, para diversos -Programas Alimentarios Locales-, sumándose a esto, la posibilidad de aquellos que quieran dedicarse a la producción de ladrillos o de otros emprendimientos cooperativos”; siempre como alternativas para obtener los recursos económicos necesarios y sin desconocer, ni tampoco disminuir, “las asistencias alimentarias que son permanentes y cada vez con mayor frecuencia” en estos tiempos económicamente difíciles que atraviesa todo el país. Hasta la fecha, la intransigencia es la que se ha instalado, causando hasta la pérdida de vidas de personas que deben obligadamente transitar “caminos alternativos irregulares, los cuales, ahora también, son cerrados, impidiendo el tránsito de trabajadores y docentes en sus motovehículos”. En este punto, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, entendió que, se hace necesario que la Justicia Federal, cite a declarar a estos ciudadanos, con el auxilio de las Fuerzas de Gendarmería Nacional, pues, la legitimidad de estas acciones, no encuentran amparo en ningún derecho constitucional, son absolutamente desproporcionadas, se prolongan días enteros, colocando en riesgo la integridad psicofísica de vecinos integrantes de sus propias Comunidades y de Pueblos, que necesitan poder transitar libremente y sin temor alguno por las trazas antes mencionadas. Al mismo tiempo, señaló el Funcionario Provincial, que seguramente existirán conductas erróneas o equívocos, pero nada justifica que se continúen cortando las rutas o impidiendo el dictado de clases o el acceso a los centros de salud, pues, exigir pensiones sociales en contra de lo que la ley establece o empleos en municipios que no poseen los recursos necesarios, no invalida que trabajemos otras alternativas que son posibles y al mismo tiempo, beneficiarán como lo vienen haciendo, a centenares de originarios que hoy trabajan la tierra, producen, se han insertado en los sectores públicos o privados, “pero con esfuerzo y sin ningún tipo de especulación de ninguna naturaleza”.