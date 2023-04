Muracciole: “El Gobernador reafirma su compromiso de que los salarios le ganen a la inflación en Formosa”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció este viernes 28 un nuevo incremento salarial del 44% para mayo, llegando así al 70% acumulado para el primer semestre del año.

Consultado por este medio, el economista Adrián Muracciole manifestó que “el doctor Insfrán vuelve a reafirmar y demostrar su compromiso de otorgar un incremento salarial que esté por encima de la inflación, y cumplir así su palabra de que el salario del empleado público formoseño no pierda poder adquisitivo”.

Sostuvo el docente universitario que “la proyección inflacionaria del presupuesto nacional era del 60% anual y para el mes de marzo según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, era del 38,5% para el primer semestre. Con cualquiera de las dos proyecciones, el 50% otorgado por el Gobernador aseguraba un incremento por encima de la inflación”.

“Sin embargo, la inflación se aceleró en los meses de febrero y marzo, ubicándose por encima del 7%, que será posiblemente el valor en el cual rondará también la de abril. En ese sentido, las proyecciones se corrigen y hoy anticipan una inflación semestral que estaría entre el 45% y el 53%” sostuvo Muracciole.

Continuó el economista manifestando que “el Gobernador otorga un nuevo incremento salarial y lo establece en 70% para el primer semestre, asegurando con ello que el aumento de sueldos le gane a la inflación. De esta manera, cumple con su palabra de defender el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones de los agentes públicos provinciales. Estamos hablando de un incremento de los salarios reales, es decir ganándole a la inflación, de entre 11,1% y 15,7%”.

Agregó el docente de la UNaF que “tenemos que ser conscientes que este tipo de anuncios, son posibles por la salud macroeconómica del Estado provincial, desendeudado y con superávit hace más de 20 años. Es esa independencia económica la que permite que las decisiones políticas del Gobernador se plasmen en realidades. Es importante tenerlo en cuenta cuando frente al Modelo Formoseño que logra que los salarios le ganen a la inflación, se oponen proyectos que nos quieren llevar nuevamente al endeudamiento y la dependencia”.





Adelantó que “seguramente algunos pocos vivos intentarán aprovechar este anuncio, y la situación de inestabilidad del dólar ilegal vivida en las últimas semanas, para incrementar los precios de las mercancías por encima de lo que corresponde y así intentar ganar un poco más a través de la especulación. Esperemos que eso no ocurra, que los empresarios sean responsables y que ganen más, pero vendiendo mayor cantidad de productos y no a partir de aumentos especulativos que no corresponden”, pidió.

Finalizó el economista sosteniendo que “este incremento implica más de $40.000 millones que se vuelcan al circuito comercial. El beneficio directo que implica un incremento del 70% en los salarios para los empleados públicos se convierte así en un beneficio indirecto al sector comercial pues el mayor poder de compra redundará en una reactivación de las ventas. Con ello, el Estado provincial contribuye al círculo virtuoso de mayor consumo, mayor producción y mayor empleo. Quedará en el sector privado hacer su parte para que todos los sectores se vean beneficiados de la política salarial de Formosa decidida por el gobernador Insfrán”.