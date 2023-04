El Senado aprobó La Ley de fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe y la de Alcohol cero

El Senado aprobó hoy una serie leyes, proyectos de interés popular y acuerdos, que habían quedado pendientes tras la frustrada sesión de hace quince días, como la ley de alcohol cero para la conducción de vehículos, la exención del pago del impuesto a las ganancias para el personal de salud por la realización de guardias o el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, entre otros asuntos.También, tuvieron sanción definitiva la llamada ley Lucio, el reconocimiento oficial de la lengua señas, el Plan Nacional para Niños con Cardiopatías Congénitas, así como la norma que elimina el trámite de sobrevida para los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas; la simplificación del trámite del certificado único de discapacidad, y la creación del Programa Nacional de Formación de Enfermería en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.Además, se aproboron cinco acuerdos para la designación de tres jueces federales en la provincia de Santa Fe y dos para la provincia de Córdoba.El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, se encargó de cerrar el debate de la sesión. Se refirió al proyecto de ampliación de la Justicia Federal Penal de Santa Fe y en primer lugar cruzó los argumentos falaces de la oposición sobre el proyecto impulsado por el oficialismo para fortalecer la Justicia Federal para todas la provincias del país, que perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.“Nosotros habíamos tratado el fortalecimiento de la justicia con un criterio claramente federal y acá estamos aprobando más de 50 cargos sólo para una sola provincia, para la provincia de Santa Fe, que por supuesto lo necesita por la crisis que atraviesa”, indicó el formoseño.Sin embargo, aclaró que la oposición, en su momento, no acompañó el proyecto, que surgió del aporte de lo que fue Justicia 2020, con el argumento de era costoso, porque creaba 900 cargos en la justicia para todo el país. Pero ahora la iniciativa que favorece a Santa Fe fue sacada del capítulo santafecino del proyecto que feneció en Diputados, y ahora la oposición sí votó.“El tema del narcotráfico es altamente complejo”, alertó el senador peronista, al recordar la iniciativa frustrada, e insistió en la necesidad de tener una “visión federal”, para atender ese asunto, así como los problemas basales que tiene la justicia en el país.Recordó, en ese sentido, el Lawfare que tuvo y tiene como principal objetivo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; los mecanismos de persecución contra políticos, sindicalistas y empresarios organizados por la mesa judicial macrista a nivel nacional, y que tuvo su correlato en la pronvicia de Buenos Aires durante la administración Vidal, con un ministro que soñaba con tener una Gestapo para perseguir sindicalistas; y el escándalo de Lago Escondido, que demostró el contubernio entre jueces, fiscales, un funcionarios porteño, empresarios mediáticos, y hasta un publicista y un ex agente de la SIDE.Alertó en la necesidad de resolver los problemas que tiene la justicia, como por ejemplo con un presidente de la Corte Suprema de Justicia que se cree “emperador” y que conminó al Congreso en sancionar en plazo determinado bajo la amenaza de poner en vigencia una ley ya derogada. Situación que después cumplió, en la relación Consejo de la Magistratura, al que Mayans calificó de ser “nulo de nulidad absoluta”.También, se refirió a otras cuestiones que se vivieron en la Corte Suprema, como el cuestionado manejo de la obra social, o las negociaciones que se hicieron para obtener el fallo del dos por uno a favor de un genocida por delitos de lesa humanidad. Son algunas de las causas por las que se tramita el juicio político a los cuatro miembros de la Corte en la Cámara Baja. Panorama que preocupa al senador por Formosa.“Me alegra que ahora vengan los senadores opositores por Santa Fe a tratar este tema, parece que ahora comienza la lucha contra el narcotráfico”, disparó Mayans. Pero advirtió: “¿Creen que va resolver el problema del narcotráfico con 50 jueces en Rosario?”. Y recordó que años atrás “le balearon la casa al entonces gobernador de Santa Fe, de signo socialista. Es un problema que viene desde hace tiempo”.También, les enrostró que la oposición había dicho que “hasta que no levantara el juicio a la Corte, no iban a trabajar más, y luego preguntan porqué no se trataron los proyectos”.La vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, por su parte, se ocupó de cerrar el debate por la ley de alcohol cero. Señaló que se trató de “un proyecto con un altisimo nivel de consenso, que ha atravesado a todos los partidos políticos” y destacó esa particularidad sobre todo por estar en un país donde “parece que no podemos podernos de acuerdo respecto a cuestiones importantes para el desarrollo”.Insistió en que, sin embargo, se lograron los acuerdos en ambas Cámaras del Congreso, pese algunas excepciones. En ese sentido, señaló que quienes intentaron “construir falsas antinomias en temas como este, han fracasado en el intento”.“Soy respetuosa de las opiniones de todos los senadores y de las senadoras, pero no puedo aceptar que algunos digan que esta es una ley demagógica, cuando han construido toda su carrera política desde la demagogia punitiva”, apuntó la senadora peronista y amplió: “Lamento que algunos no comprendan cabalmente la profundidad de lo que hoy estamos hablando aquí”.Explicó que la norma es “fruto de una enseñanza, de una larga lucha, de un lago camino, de muchas organizaciones y de entidades intermedias” a lo largo del país y que tuvieron “la generosidad, como familiares de víctimas, de haber transformado su sufrimiento en lucha”. “A pesar del dolor, quieren construir un lugar más seguro para quienes estamos en este plano de la tierra”, amplió la mendocina.Advirtió que nadie, entre quienes respaldaron la iniciativa o la rechazaron, pensó que la normativa solucionará el problema de muertes por accidentes viales por consumo de alcohol, pero sí aclaró que la intención fue dar un claro y sencillo mensaje: “No manejes, si consumiste alcohol. Si bebiste, no conduzcas”. “Con esta ley queremos marcar un norte para un cambio cultural”, aclaró, más adelante en su intervención.Al contestar algunos argumentos en contrario a la ley, detalló que en los países donde ya existe la normativa, “no hay un solo indicador de que la ley de alcohol cero influya en la baja en el consumo del vino” y añadió: “No creo que las bodegas y los productores de Mendoza necesiten conductores alcoholizados al volante, lo que necesitan son reglas claras y la presencia del Estado”.