Afirman que suspender la Ley de alquileres no es la solución a la realidad que viven los inquilinos

Gialluca señaló que, hasta ahora, la nueva Ley de Alquileres Nº 27.551 que viene causando graves perjuicios, tanto a los inquilinos como a los propietarios en todo el País, es lamentablemente la que debe continuar aplicándose, hasta tanto, el Congreso Nacional dicte una nueva y que la misma “deberá tener el cuerpo y espíritu para defender los derechos de más de 9 millones de inquilinos en la Argentina, lo cual, no se puede hacer mediante un DNU y tampoco originar -un Vacío Legal- donde no exista ningún marco regulatorio, pues, en este eventual caso, se podrán firmar contratos por un mes o dos, con aumentos mensuales, cobrando depósitos abusivos y exigiendo a la gente que pague en moneda extranjera, lo cual, no es la solución en este contexto de altísima inflación y salarios con gran pérdida de capacidad adquisitiva, con un mercado inmobiliario que demanda la dolarización y piensa a la vivienda como un negocio y no como un bien social-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, ante las múltiples consultas recibidas, despejó las dudas existentes sobre si la Ley de Alquileres fue suspendida o no por el Gobierno Nacional. Si bien la situación es de un fuerte desconcierto, existe una ley de alquileres en Argentina votada por el Congreso de la Nación y que es fuertemente cuestionada, tanto por el colectivo de inquilinos, propietarios e inmobiliarias, por lo que sí desde el Estado Nacional se llegase a firmar un Decreto dejando sin efecto la ley de alquileres, el mismo sería absolutamente Inconstitucional, ya que estaría el Ejecutivo pasando por encima de las facultades y competencias del Congreso. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, advirtió que, si se origina una “laguna legal”, el mercado va a comenzar a operar como quiere, imponiéndoles a los inquilinos plazos absurdos y con la inflación actual, seguramente todos los alquileres se dolarizarían, por lo que, conforme a derecho, lo más sensato para todos es que se respeten los canales Institucionales que se encuentran vigentes. Es que, en el marco del anuncio que realizó el Gobierno Nacional, de “dar de baja la Ley de Alquileres”, comenzaron a crecer las dudas y expectativas por parte de inmobiliarias, inquilinos y propietarios sobre qué pasará en el caso eventual que la normativa deje de estar en vigencia. Añadió Gialluca que, si bien esta norma en algún momento debe dejar de aplicarse, luego de su creación hace 3 años en un contexto de pandemia, la Ley de Alquileres sin lugar a dudas no va más y hoy tenemos un fuerte aumento en el precio de los alquileres, falta de oferta y miles de familias que destinan gran parte de sus sueldos al pago de una renta. Respecto al futuro de los contratos firmados estos últimos 3 años, indicó en primer lugar que los contratos vigentes debieran seguir como están con la actual ley. Los contratos de locación deben estar vigentes hasta el momento de su vencimiento. Los nuevos contratos de locación, si es que la norma cambia con esta eventual suspensión, lo que debería volver es la norma anterior. Si bien no es lo ideal, todo el mercado inmobiliario está de acuerdo en que los contratos vuelvan a 2 años, aumentos semestrales y de alguna manera con esto se paliaría la situación hasta que haya una definición de fondo. En este contexto, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) emitió un comunicado barajando la posibilidad de una posible suspensión de la ley y adelantando un pedido de informe que esclarezca la situación. “Informando a sus entidades asociadas que, siendo un tema de gran sensibilidad social, de incidencia en la economía familiar y de necesaria claridad para el correcto asesoramiento profesional, -FIRA- ha gestionado un pedido de informe y audiencia con las áreas competentes, a fin de brindar información certera, que nos permitirá colaborar en la temática y responder a las consultas de nuestras instituciones de todo el País”.