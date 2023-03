Se acordó normalizar la recolección de residuos biopatogénicos conforme a la Ley 1210 de la provincia de Formosa

La Empresa Recolectora del Norte S.R.L., única autorizada a la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos biopatogénicos en todo el territorio provincial, tiene firmado Convenios con las Prestadoras Médicas, ACLISA, APS y FEMEFOR, entre otras, habiendo incrementado un 40% el monto de las cuotas este año, lo cual, no se le notificó debidamente a CEMCA S.R.L., por lo que, su responsable, “consideró no sentirse representado por ACLISA, y buscará implementar soluciones directamente con la empresa recolectora, junto a las otras generadoras que funcionan en la Clínica Santa Lucia”-Se llevó a cabo una -Reunión de Trabajo- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, de la cual formaron parte el Gerente de la Clínica Quirúrgica Ambulatoria CEMCA SRL Lic. Mariano Gerardo Gentili; el Gerente de Recolectora Norte SRL Teodoro Centurión, el Apoderado Legal de la misma Dr. Héctor Di Biase, los cuales fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Santander, los asesores legales Dra. Lourdes Delgadillo, Dr. Fernando Sosa y Ornella Barraza. En este sentido, el Gerente de la Clínica Quirúrgica Ambulatoria CEMCA SRL Lic. Mariano Gentili expresa que la empresa Recolectora del Norte SRL le reclama el pago de una deuda siendo que, no estarían recogiendo los residuos de manera regular en la clínica a su cargo, solicitando que se presenten todos los manifiestos de manejo de residuos biopatogénicos, a fin de comprobar y calcular el valor total de lo adeudado, puesto que, algunas de las firmas que acreditan la recolección de los mismos, en los documentos, podrían no pertenecer a generadores que funcionan en el edificio donde brinda servicios CEMCA S.R.L.. Esto se da porque la clínica funciona dentro del establecimiento médico denominado Clínica Santa Lucía donde comparte espacio con tres razones sociales más. Por otro lado, agregó que no consiente los aumentos a los montos de las cuotas que la recolectora le informó que se aplicarían, ya que no fueron acordados por ambas partes. En este sentido, el apoderado legal de la empresa Recolectora del Norte SRL Dr. Héctor Di Biase, desmiente que no se estuviera prestando el servicio de recolección y afirma que siguen recogiendo los bultos porque existe un contrato y un compromiso con la sociedad formoseña. Añadiendo que, si en la Clínica Santa Lucía funcionan cuatro razones sociales, eso no los exime de cumplir con la Ley Nº 1210, que obliga a entregar los desperdicios biopatogénicos etiquetados, clasificados y firmados, los cuales sólo se pueden recoger desde planta baja, no permitiéndoseles a los empleados subir a pisos superiores, por lo que deberían designar un responsable que baje los desechos. Sobre el incremento del monto de las cuotas, informó que sobre la base de un 102% de inflación, Recolectora del Norte pidió un aumento del 40%, siendo el gasoil y salarios sus mayores gastos a costear. Se deja aclarado que, la empresa que representa tiene firmado un convenio con las asociaciones de prestadores médicos ACLISA, APS y otras, “donde figura que la actualización de los montos se realiza de forma automática según el índice de inflación”. Gialluca expresó que lo más importante para nosotros, es que se continúen recogiendo normalmente los desechos biopatogénicos y que se regularice la situación en este sentido, por lo que propone que Recolectora del Norte suministre, a más tardar el día jueves 23 de marzo del corriente año, las bolsas pertinentes para que los residuos sean transportados como corresponde, en lo que respecta a las deudas y pagos futuros, las partes deberán en un plazo no menor a 30 días, encontrar una solución conforme a la documentación existente. En este sentido, el Lic. Mariano Gerardo Gentili, expresa que CEMCA S.R.L., posee una total y absoluta voluntad de pago y frente a los Convenios suscriptos con ACLISA, “optará por tratar él y los otros generadores de la Clínica Santa Lucia, directamente con la Empresa Recolectora”.