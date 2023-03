Intiman a la empresa Crucero del Sur y al Municipio a fin de que se normalicen todas las líneas el transporte público de pasajeros

En comunicación con el Gerente de la prestaría, el Ombudsman Provincial, fue informado de que toda esta situación obedecía “a la falta de combustibles para los colectivos y que a la brevedad se normalizaría esta situación”, sin precisarse horarios al respecto-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, intimó a César Aguirre, Gerente de la Empresa Crucero del Sur, que arbitre todas las medidas necesarias y urgentes para normalizar la irregular prestación del servicio que este viernes 17 se vió afectado por la salida de unidades de diferentes líneas, quedando luego del mediodía aproximadamente solamente alrededor de 25 colectivos para cubrir todos los recorridos, lo que motivó fundadas y airadas quejas y reclamos de los usuarios, quienes para volver a sus domicilios en horas del mediodía, se encontraron con que no lo podían hacer y debieron apelar, los que pudieron al pago de remises, entre tanto, otros expresaron que tuvieron que solicitar a parientes o amigos que los buscaran en motovehículos, hecho este que también repercutió negativamente en el egreso e ingreso en horarios vespertinos de centenares de alumnos de todos los niveles que no pudieron hacer uso del transporte público. En comunicación con el Gerente de la prestaría, el Ombudsman Provincial, fue informado de que toda esta situación obedecía “a la falta de combustibles para los colectivos y que a la brevedad se normalizaría esta situación”, sin precisarse horarios al respecto. Del mismo modo, se remitió otro pedido al Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad Dr. José Olmedo, para que procedan desde el Poder Concedente a iniciar las Actuaciones Administrativas de rigor, “pues, no se debe tolerar que la empresa que brinda un servicio público esencial, nos diga que se queda sin combustible y traslade a los usuarios todo el costo de no tener un servicio normal y regular, además de colocarlo en una incertidumbre de cómo continuará el mismo, cuando Crucero del Sur debe en estos casos por su responsabilidad empresarial, obtener el combustible y prestar el servicio en las distintas líneas con normalidad”. El Defensor del Pueblo, afirmó por otro lado, que continuaremos denunciando y trabajando para que se eliminen las fuertes desigualdades existentes a la fecha en los subsidios al transporte público entre AMBA y el resto de las Provincias. Entre enero y septiembre de 2022 CABA y 40 municipios bonaerenses se quedaron con el 78,1% de los fondos. El Norte Grande se llevó apenas el 8,4%. Los giros ajustados por población y el valor de boleto muestran una descomunal asimetría. Del mismo modo, los fondos destinados a subsidios al transporte público según datos del Ministerio de Transporte de la Nación muestran que el AMBA amplió nuevamente su participación y profundiza fuertemente la asimetría respecto del resto del país. Considerando solamente los fondos en concepto de Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias el total distribuido a las provincias y AMBA alcanza los $ 129.932 millones. De ese total, el 78,1% fue al AMBA (por $ 101.495 millones) y exhibe un incremento en su nivel de participación respecto a igual período de 2021 (cuando fue del 75,0%). Por su parte, el conjunto de las provincias recibió $28.436 millones participando del 21,9% del reparto, cuando el año anterior, en este mismo período, lo había hecho en un 25%. El Norte Grande en su conjunto acumuló en dichos meses un total de $10.962 millones, de los cuales $3.223 millones corresponden al NEA y otros $7.097 millones al NOA. Si se ajustan los subsidios en función de la población, el promedio regional del Norte Grande totaliza $1.088 por persona, pero con fuertes brechas dentro de la macrorregión. Por un lado, Jujuy, Tucumán y Salta se posicionan por encima de ese promedio, con subsidios per cápita entre $1.556 y $1.802 por habitante; el resto se ubica por debajo, con Formosa en el fondo de la tabla con $381 por habitante. En este sentido, se vuelve a profundizar la asimetría respecto al AMBA: en este distrito, los subsidios por población son por $6.962 por habitante, un valor que quintuplica al promedio del Norte Grande; y estas desigualdades se evidencian de una manera aún más cruda cuando se analiza el impacto de subsidios según valor de boleto de colectivo urbano.