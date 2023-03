Mayans calificó de "falsas" las versiones periodísticas que responsabilizan a la vicepresidenta de frenar al Senado

El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, calificó hoy de “falsas” y de “fake news” las versiones periodísticas, surgida ayer, que responsabilizaban a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de tener paralizado el Senado y frenar la sanción de leyes para combatir la violencia narco en Rosario.

Aseguró que se trata de procedimiento utilizado por “algunos sectores” que buscan “estigmatizar a las personas” al hacer circular mentiras para “dañar la imagen”, en este caso, de “la dirigente política que cuenta con mayor consideración popular” y “que puede volver a ser presidenta de la República Argentina”. “Ese es un estilo de acción que ha utilizado mucho el PRO y hay algunos medios importantes que no están ajenos a ello”, disparó el formoseño.

“Lo que hacen es lanzar esta falsa información, que afecta la imagen de la persona, en este caso en Rosario, y creo que atacan a Cristina porque es la persona que en la política argentina tiene mayor consideración popular, es la que mejor mide”, señaló el senador peronista, en declaraciones a Radio Con Vos.

Mayans aseguró que el oficialismo de la Cámara Alta está listo “para tener un año parlamentario bueno, si es que nos permiten”, al responder las falsas acusaciones opositoras, que intentan imputar al Frente Todos por el no tratamiento de algunas leyes.

Recordó, en ese sentido, que en la sesión preparatoria del 24 de febrero pasado, el FdT buscó realizar una sesión extraordinaria para tratar entre otros asuntos los pliegos de designación de jueces federales, como los tres jueces federales de Rosario, pero no prosperó.

“Algunos bloques me pidieron pasar el tema para las sesiones ordinarias. Estaba justo el asunto de la conformación de un nuevo bloque parlamentario. Y tuvimos que acceder, porque algunos bloques dijeron que no iban a dar quórum para tratar el tema. Por eso me sorprenden las declaraciones del senador por Santa Fe (Ovidio Scarpin), que es una de las personas que no asistió”, explicó, en relación al legislador que hizo la falaz acusación contra la vicepresidenta, el jefe de la bancada oficialista.

Mayans reconoció que “en este momento ninguno de los bloques tiene mayoría para poder sesionar por sí solo” y apuntó que “por eso tenemos que tener sesiones de consenso”, y aseveró que ya viene trabajando esa cuestión con los bloques de Junto por el Cambio.

“Tuve una reunion, el martes último, con el senador Cornejo, presidente del interbloque de oposición; Naidenoff, la senadora Juri y el senador por Misiones, Schiavoni, quienes son los líderes de esas bancadas, para generar sesiones de consenso que es lo que reclama este tiempo, en un año además electoral, Y la reacción del grupo Federal fue pedir una sesión para un día antes de lo que ya teníamos planificado para el 30 de marzo”, contó, al detallar la forma en que se registran las negociaciones y las respectivas reacciones en la Cámara Alta.

También, aprovechó para recordar que el Senado, a instancias del oficialismo, había sancionado años atrás una reforma integral de la justicia federal, en la que se ampliaban juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, se creaban tribunales orales, incluía una ampliación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría. Es decir, se ampliaba la estructura judicial en todo el país, no sólo en Rosario y la provincia de Santa Fe. “Todo eso, la oposición lo dejó caer en la Cámara de Diputados. No dejaron que se tratara. Si al menos le hubieran hecho cambios, que consideraran necesarios, esa reforma hubiera podido volver al Senado para su sanción definitiva”, señaló.

“Los mismos que trabaron la inversión en la justicia federal, ahora se rasgan las vestiduras diciendo que es Cristina Fernández de Kirchner la responsable de tener paralizado el Senado”, apuntó.

Consultado sobre la actitud que pudiera asumir el recién creado bloque del Peronismo Federal, que encabeza el jujeño Guillermo Snopek, declaró: “Todos tenemos responsabilidades en relación al destino de la nación y fundamentalmente en estamentos como este, que deben dar las leyes que el país realmente necesita. Nosotros estamos en plena consciencia de ello y venimos trabajando en el sentido de recomponer al país del desastre que dejó el gobierno de Macri”.

Al respecto, comentó que mantuvo conversaciones con Snopek y con otros de los integrantes de esa bancada y que ellos le transmitieron que “van a trabajar con absoluta responsabilidad”.

En relación al eventual tratamiento de una ley que disponga una nueva redistribución de subsidios de la energía a nivel nacional, respondió que es un tema que exige “mucha responsabilidad” de todos los actores y que hay varios proyectos presentados en tal sentido en el Senado, por lo cual se deben analizar a nivel de comisión y con consulta a las autoridades nacionales del área, para luego ver qué definiciones se toman.