Insfrán llamó a defender la Democracia en el acto por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Al encabezar el acto del 24 de marzo, en el Espacio Provincial de la Memoria “La Escuelita”, que se encuentra en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, el gobernador Gildo Infrán anunció que ese lugar se convertirá en un Parque de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para inculcar a los niños, niñas y jóvenes sobre lo que sucedió en la Argentina en aquella etapa tan oscura de la historia del país.

En ese contexto, en un emotivo discurso, el primer mandatario dijo que fue a rendirles un sentido homenaje a quienes ya no están; “más aún cuando pertenecimos a esa generación y de una u otra manera fuimos también parte de este terrible terrorismo, dictadura cívica-militar y eclesiástica, ya que también tuvo participación en ello sectores de la iglesia”, esclareció contundente.

Además, expresó que “como siempre digo, y no quiero ser tremendista ni apocalíptico, la democracia que el pueblo argentino ha recuperado hace 40 años no fue un regalo, sino producto de una lucha”, razón por la cual pidió a la sociedad no ser “meros espectadores”, sino que entendiendo que “la democracia está en peligro, todos los días la debemos defender y la debemos construir”.

En consecuencia, “lo sucedido en el ‘76 nos tiene que servir de ejemplo de que hoy no es un acto más, (un 24 de marzo en el que nos juntamos a recordar estas cosas), sino que debemos hacerlo todos los días; aunque nos critiquen y nos digan que hacemos adoctrinamiento en las escuelas”, convocando a que en todos los lugares públicos se hable del tema.

Asimismo, lamentó que después de tantos testimonios del horror vivido en esos años de plomo, todavía “existan grupos negacionistas de esta realidad”.

“Eso no se comprende y nos debe llamar la atención cuando te dicen que no son 30.000 desaparecidos, cuando personas que ocuparon cargos importantes digan que los derechos humano son solamente un ‘curro’”, reprobó tajantemente, refiriéndose a las inaceptables expresiones del expresidente Mauricio Macri.

En otra parte de su alocución, muy emocionado, expresó el dolor que siente frente a las víctimas, familiares y todos aquellos que sufrieron esa época. “Nosotros somos los sobrevivientes, tenemos entonces que defender la democracia y no tener miedo en convertirnos en evangelizadores de esto que ha ocurrido en nuestro país”, exhortó, ya que de lo contrario, “estamos nuevamente a la orilla de que se vuelva a repetir”, alertó.

Explicó que lo afirmado obedece a que “están los descendientes de quienes idearon y llevaron adelante esta cuestión, y que siguen militando en distintos organismos y partidos, en diversas actividades, pensando de la misma manera que sus progenitores”, advirtiendo que “no ha desaparecido ese bichito en la comunidad”.

“Por eso -continuó diciendo-, vengo con mucho dolor, pero con mucha alegría a decirles, que si bien hemos declarado a La Escuelita en el 2015 como un Espacio Provincial, lo vamos a convertir en un Parque de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Tras anunciar esto, reafirmó que “sigo convencido de que, siempre, la esperanza vence al miedo, el amor vence al odio y la vida vence a la muerte”.

En el tramo final de su discurso, aseveró que “como protagonista, en menor escala seguramente, porque fueron momentos muy difíciles los que se vivieron siendo estudiante”, instó a no bajar los brazos, por cuanto “no nos van a vencer; tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, ellos y ellas nos tienen que dar la fuerza necesaria para que esta lucha sea permanente”.

Y avanzó enfatizando que “Formosa tiene ahora un espacio para recordar”, agregando que “tenemos varios espacios en el territorio de la provincia que hay que marcar” para que nadie olvide lo sucedido hace 47 años.

Finalmente, felicitó a los compañeros y compañeras que siguieron litigando en los juicios de lesa humanidad y lograron la condena de dos exmiembros del Superior Tribunal de Justicia.