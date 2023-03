Gildo Insfrán inauguró la obra educativa número 1.464 de su gestión como gobernador

En 28 días, el gobierno provincial inauguró doce establecimientos educativos en Capital y Clorinda. Insfrán anticipó que recorrerá la provincia mostrando las obras que se construyeron durante la pandemia.

El gobernador Gildo Insfrán cortó la cinta de inauguración de la obra educativa 1.464 de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, durante el acto celebrado en la Escuela Provincial de Educación Primaria N°514 del barrio República Argentina.

Allí, dejó inauguradas las obras de refacción y ampliación de ese imponente edificio, como también del Jardín de Infantes N°7 “Madre Teresa de Calcuta” del mismo complejo escolar.

Al iniciar su alocución se refirió a la alegría de la comunidad educativa por volver a su casa. “Tienen razón, pasaron varios años, pero como saben, tuvimos ese contratiempo que es la pandemia, pero su momento más terrible fue cuando no teníamos ninguna herramienta para combatirla, solamente agudizamos el ingenio, utilizando todas las medidas que epidemiológicas necesarias” señaló.

Dijo que en esa oportunidad había otros que buscaban posicionarse políticamente en un cargo y no privilegiar la vida. “Nosotros somos nacionales, populares, humanistas y cristianos, seguimos privilegiando la vida” y trajo a la memoria a los más de mil comprovincianos que perdieron la vida durante la pandemia.

Estadísticas

Recordó además que, desde el inicio del ciclo lectivo, ocurrido el 27 de febrero, el gobierno provincial lleva inauguradas doce obras educativas, tanto en Capital como en Clorinda, llegando así a la cifra oficial de 1.464 inauguradas durante su gestión.

Se refirió también a la inauguración de las obras de ampliación del Parque Acuático “17 de Octubre” ubicado en la Jurisdicción Cinco, que fueran criticadas por algunos que después fueron a conocerlo personalmente, como ocurrió con otras obras que buscan equidad territorial y justicia social, explicó.

“Quise hacer este racconto, porque también hace unos días estuvimos inaugurando primero el centro de salud del barrio La Pilar que lleva el nombre de un gran amigo de todos nosotros el doctor Jorge Diez, y después inauguramos la refacción y ampliación de lo que todos conocemos como la Gota de Leche, pero es un centro de vigilancia epidemiológica”.

Señaló que, en este complejo, cuentan con el equipamiento de última generación que permite “detectar el genoma del bichito que ataca”.

Aquí recordó que, hasta hace poco tiempo, cuando comenzó la pandemia por COVID-19, para conocer “a qué variedad pertenecía el bichito, teníamos que enviar al (Instituto) Malbrán, pedir turno y tardaban unos días, en medio de una pandemia el tiempo es oro. Eso ahora se va a hacer ahí en la Gota de Leche” enfatizó.

“¿Qué significa esto? Que vamos fortaleciendo cada vez más nuestro sistema educativo y de salud, ambos de gestión pública” insistió el gobernador.

En otro pasaje de su alocución anticipó que recorrerá toda la provincia y expresó que “aunque les duela” mostrará las obras que “a pesar de la pandemia, fuimos haciendo para felicidad del pueblo y la grandeza de nuestro pueblo”.

Angustia de gorila

Al volver a referirse a la remodelada escuela N°514 que dejó inaugurada este lunes, Insfrán dijo que conocía que algunos se acercaron a la institución para fomentar alguna protesta. “Su angustia de gorila no les deja otra cosa que venir y protestar para que se realicen rápido” y aclaró que las obras no se realizan por obra de arte, ni magia, tienen su tiempo.

Aclaró además que como gobernador no inaugurará ninguna obra que no esté finalizada como corresponde. “No tengo apuro por mostrar las cosas que no están terminadas, las cosas tienen que estar bien hechas” enfatizó.

Seguidamente solicitó a la comunidad educativa que se organice para mantener la escuela en buenas condiciones, como la recibieron este lunes, fomentando así el sentido de comunidad y solidaridad.

“Acostumbrémonos no solamente a pedir, sino a comprometernos y ser partícipes de esto, que es verdaderamente vivir en comunidad” consideró.

Al cerrar su discurso, el primer mandatario provincial expresó que “En 28 días hemos inaugurado ya 12 escuelas, para los que tienen apuro, vayan sacando cuentas, todavía nos falta y vamos a andar mucho, estas estadísticas se irán actualizando” prometió.