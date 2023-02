Romero: “Buryaile habla como si que en Formosa no lo conociéramos”

El intendente de Subteniente Perín, Diego Romero, salió al cruce del diputado nacional por la oposición, Ricardo Buryaile por dichos sobre el Modelo Formoseño.

En ese marco el jefe comunal consideró que “Parece que nunca tuvo alguna responsabilidad, que nunca fue ministro nacional de Macri, ni diputado nacional de Cambiemos”.

“El diputado Buryaile tiene muchas promesas incumplidas a la gente de Perín. En San Carlos, por ejemplo, en la campaña del 2015 hizo reuniones donde realizó una serie de promesas de las cuales no sólo no cumplió, sino que pasada la campaña, nunca más se lo volvió a ver. Hasta prometió una nueva planta de agua potable, pero luego asumió Cambiemos a nivel nacional y del tema no se volvió a hablar” recordó.

“Como diputado nacional siempre votó a favor de CABA y por los sectores más ricos de la Argentina. Se opuso a presupuestos que contenían obras importantes para Formosa”, advirtió.

Romero recordó que “hace poco recordábamos con un gran militante de la zona, que cuando fue ministro de Agroindustria de la Nación, no fue capaz de enviar siquiera una bolsa de semilla para nuestros productores. Ni hablar de lo difícil que fue que firme la emergencia en un momento tan crítico para nuestras chacras”.

“Más allá de todos los datos erróneos que brinda para confundir y tratar de levantar su propuesta electoral, porque eso es lo que hacen: campaña sucia, le preguntaría si cuando habla de la necesidad de fortalecer el empleo privado, no siente cierta vergüenza. Porque por lo que sabemos, como empleador no es muy amigo de registrar correctamente a los trabajadores de sus campos” dijo.

En ese sentido Romero, Romero remarcó, “este es un año donde van a comenzar las puestas en escenas, los vamos a empezar a ver en territorio, van salir a emitir discursos con recetas mágicas que son burdas mentiras y van a aparecer con el poder mediático a querer desprestigiar a Formosa, a su gente y a nuestro gobernador”.

“Pero nada de lo que hagan puede opacar el gran trabajo del gobernador Gildo Insfrán y del modelo formoseño, que los 365 días del año está cerca de la gente, con hechos y con soluciones reales. De este lado de la vereda, el discurso es de amor y construcción, algo que la oposición difícilmente logrará comprender” subrayó finalmente.