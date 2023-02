Fernández Patri: “El Plan de Pago Previsional beneficiará a 17 mil formoseños”

Se aprobó el Plan de Pago de Deuda Previsional con 134 votos a favor y 107 en contra

Después de varios intentos de sesionar, tanto en período ordinario como en extraordinarias, donde la oposición no dio quórum para tratar estos temas, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, pudo sesionar sobre el Plan de Pago Previsional y el Programa de Informatización y Digitalización de las historias clínicas de la Argentina.

En este marco, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, afirmó que ambos proyectos necesitaban un tratamiento urgente. “Desde el 31 de diciembre pasado perdió vigencia la moratoria dispuesta en el año 2014 por la ley 26.970 y ello significa que en los próximos dos años en Argentina, entre 800 mil y un millón de personas no podrán jubilarse a pesar de tener la edad para hacerlo, siendo el 80% de ellas mujeres.

Y señaló: “Por eso, era tan importante que saliera aprobado este proyecto, siendo en Formosa un total de 17 mil formoseños”.

Con respecto al Programa de Informatización y Digitalización de las historias clínicas de la Argentina, que aún se está tratando en el recinto, el legislador nacional recordó que el proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre, y si este martes no se trataba, perdía estado parlamentario.

Plan de Pago de Deuda Previsional

Con respecto a la aprobación de este proyecto, Fernández Patri aseguró que es una herramienta temporal para beneficiar a más de 800 mil trabajadores que no podían contar con sus derechos por no haber podido registrar 30 años de aportes y que representaría un costo fiscal del 0.04% del PBI.

“Que no cuenten con una moratoria previsional es condenarlos a que no tengan una jubilación por los años trabajados, en muchos casos por haber sufrido la precarización laboral, por eso que el Estado se haga cargo y pueda otorgar una inclusión previsional es una reparación muy importante”.

La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Para quienes se oponen al proyecto porque consideran que generaría una disminución de la recaudación previsional -sostuvo el legislador nacional- los datos indican que las veces que hubo moratoria fueron acompañadas de un mayor aumento de recaudación previsional. “Lo que en realidad afecta la recaudación es la caída del salario, la precarización laboral y la falta de empleo.”

“Quiero aclarar que nuestro sistema previsional es un sistema solidario, lo que significa que los trabajadores actuales con sus aportes pagan los haberes de los jubilados de hoy en día, con lo cual los jubilados actuales, no pagan las jubilaciones de la moratoria, ni disminuyen sus aportes,” agregó el diputado.

Así como también, al ser un sistema tripartito compuesto por aportes previsionales, contribuciones e impuestos, resaltó Fernández Patri: “Absolutamente todos estamos aportando a las jubilaciones cuando pagamos el IVA, por eso es falso cuando nos dicen que una persona que no tiene los años de aportes, no aportó, porque ha aportado cada vez que consumió algo durante toda su vida”.

Informatización y Digitalización de historias clínicas de todo el país

Aún en tratamiento en la sesión, destacó la importancia del proyecto porque permite establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

“En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social”.

Además, establece que deberá contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.