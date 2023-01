Los aranceles, cuotas y matrículas de las escuelas y colegios privados impactan en los bolsillos familiares

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó luego de una Reunión de Trabajo con los Representantes Legales de los Colegios Privados, que estos últimos, desarrollan sus actividades legalmente y por ello, ofreció a los Padres y Alumnos que ante cualquier duda y/o asesoramiento, concurran a la Sede de este Organismo de la Constitución Provincial, puesto que observamos que las matrículas han aumentado en promedio un 50% y ya han sido informadas debidamente-

Toda vez que en la actualidad los aumentos se vienen reflejando en todos los sectores siendo en principio los más visibles los que se relacionan con los productos de la Canasta Básica Alimentaria, medicamentos o elementos de higiene, no menos cierto es que la educación en el caso de las escuelas o colegios privados, “no son ajenos a esta realidad”, por lo cual los aranceles o costos aplicados a las cuotas también vienen con incrementos para el ciclo lectivo 2023. Es por ello que, algunos grupos de padres, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y como consecuencia de ello, se llevó a cabo una -Reunión de Trabajo- en la cual fueron previamente citados los tres existentes en nuestra Ciudad, esto es el colegio La Ribera, el colegio Maradona y el colegio Alas, cuya Directora o Representante Legal justificó su inasistencia. De la misma, además, participó el Jefe del Departamento de Educación Privada del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, Lic. Javier Gallardo, quien fue acompañado por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y los Asesores Legales Fernando Sosa, María Trinidad y Gisel Cantón. La Dra. Ana Calderón, en representación del colegio La Rivera, expresó, que ellos aplican lo normado a nivel nacional y por ello, en el caso de los aranceles proyectaron un incremento del 50% que se aplicará escalonadamente en los meses de mayo, agosto y octubre del presente año. Por su lado, el abogado Pablo Miño, representando al colegio Maradona, advirtió que como primera medida es necesario que todos podamos conocer y diferenciar que existen colegios públicos y privados y dentro de las Instituciones privadas, coexisten dos categorías: A) de Gestión Privada Subvencionada y B) de Gestión Privada No Subvencionada, y dentro de este grupo a nivel provincial se encuentran los colegios Alas, La Rivera y Maradona. Por ello, el Lic. Javier Gallardo, señaló que los colegios netamente de Gestión Privada No Subvencionados, “no poseen un marco regulatorio en la Provincia de Formosa”, por lo cual se está trabajando para que en un futuro mediano, tengamos dicho marco, al igual que lo poseen otras jurisdicciones de nuestro país. El Ombudsman Provincial confirma entonces que, “a modo de referencia, y al existir un vacío legal regulatorio para la educación privada, los colegios de esta naturaleza toman en cuenta el Decreto Nacional Nº 2.417/93 y concordantes para así poder fijar los aranceles de los mismos, los cuales a su vez se encuentran con incrementos salariales otorgados a nivel provincial y que deben hacerse cargo o como sucede actualmente, -erogaciones extraordinarias, como los bonos que impuso el actual gobierno nacional-“.