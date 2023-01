La Defensoría solicitó a Vialidad Nacional y Provincial la recuperación y demarcación de rutas en Formosa

Gialluca afirmó que el Estado Provincial ha logrado en este corto tiempo, luego de la pandemia del Covid/19, salir "de la neutralización de obras viales y otras impulsadas arbitrariamente por el Gobierno Nacional anterior, que terminó perjudicando a todos y en este difícil contexto económico y social, lo mismo se construyen nuevas rutas y caminos que son necesarios para obtener una infraestructura adecuada y ágil que sea el cimiento del progreso y desarrollo sostenible de nuestras Comunidades, a lo largo y ancho de toda la geografía provincial"-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, antes los reiterados y variados reclamos, quejas de usuarios algunos habituales por las tareas que desempeñan, otros que deben trasladarse de un punto a otro dentro de nuestro territorio provincial, requirieron “la intervención Institucional con el objeto de que tanto Vialidad Nacional como Provincial, encaren urgentes trabajos de reparaciones de las rutas y caminos, para preservar primordialmente la vida de las personas y la integridad además de los vehículos en general”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, “cursó sendas Actuaciones Administrativas tanto a la Titular de Vialidad Nacional Ing. Elizabeth De Ferrari y al Ing. Civil Javier A. Caffa de Vialidad Provincial, para que adopten las medidas necesarias a fin de dar respuestas a los vecinos domiciliados en distintas Ciudades, Pueblos y Comunidades de nuestra geografía local”. Al mismo tiempo Gialluca, volvió a reiterar “la necesidad de que se instalen mayor número de balances, que controlen las excesivas cargas que transportan los camiones”, pues es una realidad que luego de la pandemia, se viene dando un intenso flujo de camiones “de cuatro ejes, que llegan a transportar hasta más de 50 toneladas, lo que no está permitido y producen graves daños a las rutas, que tanto cuestan pavimentar, más en nuestra zona”. El Funcionario Provincial, señaló que seguramente, el Ministerio de Obras Públicas de Nación, atenderá los pedidos que se concreten desde cada Área Competente, pues independientemente de los distintos trabajos y obras viales que se vienen ejecutando en nuestra Provincia, no es menos cierto, que para los usuarios habituales debemos darles una respuesta que les permita desplazarse sin inconvenientes. Es que, la Red Vial Argentina, cuenta con aproximadamente cerca de 650 mil kilómetros de extensión, entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales o vecinales. Es una de las más extensas de América Latina, sin embargo, su estado, mantenimiento y distribución geográfica, posee serios problemas estructurales. Un 7% de toda la red vial depende de Nación y es conocida como la red primaria. En total 40 mil kilómetros, por donde pasa gran parte del tránsito de todo el país, más de 35 mil kilómetros están asfaltados y apenas “más de 3.300 corresponden a autovías y autopistas”. Conforme datos del Ministerio de Obras Públicas de Nación, elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Vialidad, únicamente un tercio de la red nacional se encuentra en estado óptimo de mantenimiento, mientras que un 27,6 % presenta una situación irregular. La cifra total determina que el 59,3 % de las rutas tienen estados transitables, mientras que el 40,7% acusan un mal estado, presentando problemas en la calzada, falta de señalización o inconvenientes en las banquinas. Para el año 2030, según un informe del Ministerio de Obras Públicas de Nación, la Argentina, se puso como objetivo alcanzar los 4.150 kilómetros de autovías y autopistas en todo el país. Faltándole entonces cerca de un 25 %, y siendo las RUTAS de una sola mano las más peligrosas, las de mayores siniestros viales y las más comunes en la traza vial Argentina. El esquema radial de las rutas, “tienen como vértice el puerto de Buenos Aires y se comenzó a configurar en la década del 30 en reemplazo de los ferrocarriles, relegando fuertemente al Norte Grande Argentino y en particular a Formosa, que, desde la gestión actual del Gobierno Provincial, se pudo pavimentar las rutas nacionales 81, 11, 95 y 86 que han permitido afirmar hoy que más del 85 % de las trazas nacionales en nuestra ciudad, están pavimentadas”.