Equipos de beach vóley realizan pretemporada en el Estadio Cincuentenario

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria ofrecieron a los clubes realizar la pre temporada de vóley de playa en las instalaciones del Estadio Cincuentenario.

Esto se da en el marco del programa “Verano y Deporte” y está disponible para los interesados los lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00 horas, mientras que por la tarde es de 16:00 a 20:00 horas.

Indicaron que se ingresa por la avenida Antártida Argentina a la cancha de arena con la que cuenta el polideportivo, destacando que los clubes Fátima e Independencia ya se encuentran trabajando en la preparación física, corrección técnica y disputando partidos, para llegar al inicio de la temporada con mejor preparación.

En declaraciones que recogió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) Lorena Ríos, referente del club Fátima, señaló que la Federación Formoseña de Vóley está haciendo promoción en lo que respecta a la escuela de beach vóley, con el objetivo que cada club federado pueda realizar la pretemporada en el Cincuentenario.

Además, destacó que el programa Verano y Deporte, “es muy bueno porque nos beneficia mucho tener un espacio como este y volver a juntar al plantel”.

De esta manera, “podemos promover este deporte desde temprano y no esperar a que empiece la temporada”, añadiendo que la cancha “es una de las mejores y está en excelentes condiciones”.

Anticipó que, desde la semana que viene empiezan los circuitos competitivos para la categoría sub 16.

Y precisó que el plantel de Fátima, en el equipo sub 16 y sub 18 tiene 22 jugadores, entre 14 y 18 años. En tanto que a la escuela formativa asisten 20 nenas, que son sub 12 y sub 14, contando también con mini vóley, para las más chicas.