Galarza: “La oposición local, está cada vez más lejos de los intereses de los jóvenes”

El director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete, Fernando Galarza, cuestionó la actitud de la oposición local en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el martes ultimo en la Legislatura Provincial.

En contacto con AGENFOR, subrayó que “vemos permanentemente que la oposición local está cada vez más lejos de los intereses de los jóvenes. Viven diciendo que son los únicos que defienden a la juventud, pero cuando su labor parlamentaria los convoca, votan en contra de nuestros intereses”.

El martes último la Legislatura Provincial sancionó la ley que declara de utilidad pública la expropiación del inmueble destinado a la ampliación del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia de Formosa, que dará lugar a la Universidad Tecnológica, la cual representa un enorme avance para todos los formoseños y formoseñas, fundamentalmente para los jóvenes que tendrán una nueva oportunidad académica para estudiar; y los representantes de la oposición local, votaron en contra.

“Esos votos no sólo fueron en contra de un proyecto de ley, sino que votaron en contra de la oportunidad generada para los y las jóvenes de Formosa, en contra de sueños de miles de jóvenes formoseños que quieren realizarse en su tierra, que quieren tener nuevas oportunidades académicas, para más adelante insertarse al mundo laboral de manera formal y con una herramienta tan fundamental como lo es un título universitario”, señalo Galarza.

Y agregó: “Gracias a la voluntad popular, ellos sólo representan la minoría, y su desleal interés para con el pueblo no afecta a las sanciones de leyes que generan oportunidad y dan calidad de vida”.

Por último, el funcionario recordó cuando la misma legislatura debatía el proyecto de ley de creación de la Universidad Provincial de Formosa y “los y las legisladores de la oposición ponían en duda la capacidad de que nosotros, los formoseños y formoseñas podamos cumplir el sueño de la universidad provincial”.

“Estaban en contra de que la misma funcione en el interior provincial, demostrando así su desinterés por las juventudes del interior provincial”, aseveró.

Y añadió: “Nada es raro, ellos representan a un espacio político que sostiene que los pobres no llegan a las universidades”.

Por último, Galarza lamentó que las juventudes “tengamos que ver a un sector de la política desarrollar un rol paupérrimo y vergonzoso” porque “parecen no entender que la banca que ocupan es para crear normas que mejoren la calidad de vida del pueblo y no para hacer shows mediáticos por redes sociales, con el único interés de mantener sus me gustas los cuales, claramente no se ven reflejados en voto”.