Enérgico pronunciamiento en contra del uso de la pirotecnia sonora

Se suscribió un pronunciamiento para: “QUE ESTAS FIESTAS NO SE TRANSFORMEN EN EL PADECIMIENTO DE NADIE – NO AL USO DE LA PIROTECNIA SONORA Y SÍ A LUCES SIN RUIDO”-Se llevó a cabo en la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, una nueva -Reunión de Trabajo- de la cual participaron la Agrupación de Padres de niños con TEA “Puente de Esperanza” Sra. Norma Torales; y del Espacio Psicoterapéutico Familiar (EPSIFA) las Licenciadas Analía Barrios y Roxana Agüero y los Representantes de la Asociación Protectora de Animales “Narices Frías” Sras. Valeria Raimundo y Silvana Molas, quienes fueron recibidos por la Defensora Adjunta Dra. Sylvina Margarita Portillo, las asesoras legales Dra. Lourdes Delgadillo y Ornella Barraza. El objeto de esta última reunión del año, fue la de impulsar un pronunciamiento para “QUE ESTAS FIESTAS NO SE TRANSFORMEN EN EL PADECIMIENTO DE NADIE – NO AL USO DE LA PIROTECNIA SONORA Y SÍ A LUCES SIN RUIDO”, elaborado por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, a favor de las personas a las cuales el uso de la pirotecnia sonora irresponsable e ilegal, les ocasiona efectos nocivos e invasivos que los perjudican, en cumplimiento de las Ordenanzas Vigentes. Por ello, las partes se pronunciaron afirmando que, a las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA); el ruido que provoca el uso de pirotecnia les genera angustia, ansiedad, tensiones, retroceso en lo adquirido en las terapias. Su mayor sensibilidad auditiva las lleva, en ocasiones, a tomar una actitud agresiva como forma de manifestar la molestia, y llegan incluso a autolesionarse. También las PERSONAS MAYORES Y LAS CONVALECIENTES padecen la contaminación acústica de la pirotecnia, ya que generalmente interrumpe sus horas de sueño y descanso provocándoles tensión y sobresaltos. Asimismo, LAS PERSONAS CON ALZHEIMER experimentan padecimientos adicionales como desorientación y nerviosismo a causa de las explosiones. LOS Y LAS RECIÉN NACIDOS, LOS BEBÉS Y LA NIÑEZ EN GENERAL padecen la contaminación acústica de la pirotecnia ya que, además de generarles susto y estrés, generalmente interrumpe sus horas de sueño y descanso provocándoles tensiones y sobresaltos. Se debe tener en siempre en cuenta también a LAS MASCOTAS que sufren ante los estruendos de los fuegos artificiales afectando sus sentidos y dejándolas perturbadas y atemorizadas. Algunas pueden, incluso, perder la audición y hasta ponerse agresivas, lo que puede ocasionarles graves daños. De igual modo, LOS ANIMALES SILVESTRES también padecen los estruendos. Todos ellos pueden llegar a morir por paros cardíacos o atropellados en su huida. Es por ello que en estas fiestas del 24 y 31 de diciembre de 2022, EXIGIMOS RESPETO A LAS ORDENANZAS VIGENTES, RESPETO A LOS COLECTIVOS QUE SUFREN LOS EFECTOS DEL USO DE LA PIROTECNIA SONORA, RESPETO HACIA LOS ANIMALES, LO QUE EN DEFINITIVA SIGNIFICA, “EMPATÍA Y COMPRENSIÓN POR QUIENES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A CELEBRAR UNA NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN PAZ Y ARMONÍA”.