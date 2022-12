El intendente Jofré dejó inaugurada la plaza y playón deportivo del barrio Lujan

Durante un emotivo acto que se caracterizó por la calidez y alegría de los niños y vecinos, el intendente Jorge Jofré dejó inaugurada la plaza y playón del barrio Lujan, y además realizó el lanzamiento del Torneo Mundialito de playones deportivos categorías sub 7, sub 9, sub 12 y sub 15.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por Jefe de Gabinete Mauricio Nadalich, el Secretario de Hacienda Luis Casco, la Secretaria de Obras Públicas Malena Gamarra, Jueces de Falta, Subsecretario de Transporte y Emergencia José Olmedo, concejales capitalinos Elena García y José Delguy, autoridades municipales y vecinos del lugar.

En la ocasión, Jofré aseguró que “es un orgullo volver a este lugar de encuentro de niños y jóvenes y verlo totalmente remozado, puesto que es lo mejor que se puede hacer para los chicos, porque hoy en día la sociedad atraviesa momentos difíciles y se necesita contención como la práctica de deportes, por ejemplo. Hoy hay flagelos muy dañinos como también el uso de la tecnología, que hace que muchos niños pasen mucho tiempo delante de la pantalla y se fomente la obesidad”, dijo.

“En esto el trabajo de los profesores es fundamental – acentuó – es mejor aún cuando van acompañado de los padres, crucial para el desarrollo de los chicos, ya que lo que uno pretende, más allá de lo deportivo, es que sean buenas personas y líderes, y que el día de mañana puedan estar preparados para tener a su cargo una ciudad o una provincia como la nuestra”.

“La importancia que queremos dar a estos playones es que sean utilizados, que vengan los profesores y niños, que se lo cuide con sus arbolitos y juegos y todo el mobiliario”, finalizó.

Por su parte, la Subsecretaria de Obras Públicas Malena Gamarra precisó “esta obra es una promesa que venimos a cumplir, pues uno de los principales objetivos de esta gestión es que cada barrio de la ciudad cuente con su espacio propio de recreación y esparcimiento para poder hacer deportes. Hoy podemos decir que en este barrio es una realidad, y fue hecho con mucho orgullo sabiendo que lo van a aprovechar y cuidar, sea en la práctica de deportes o pasando momentos en familia”, concluyó la funcionaria.

Marcelo Puente, vecino del barrio manifestó su “agradecimiento por el hermoso predio que vinieron a inaugurar, ya tenemos cancha, plaza y espacio saludable para los adultos mayores, lo cual es importante para toda la familia del barrio Luján”.

Por último, Patricia Paré aseguró que “es un sueño cumplido, hace mucho venimos peleando con el profesor para que esto suceda, siempre acompañado con los padres de los niños, y es algo que lo vamos a valorar”.

Esta nueva obra, ejecutada por la Municipalidad, se realizó en el marco del plan de modernización, recuperación y acondicionamiento de plazas y espacios de la ciudad; consiste en la construcción de un sector de esparcimiento, compuesto por un playón polideportivo y una plaza con juegos inclusivos, saludables y tradicionales para que todos los niños y niñas del barrio Lujan puedan realizar esparcimiento y practicar deportes.

Cuenta con la adecuada iluminación, tipo led, cartelería y el parquizado en toda la extensión de la plaza.