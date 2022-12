Denuncio la Defensoría que los responsables de los loteamientos irregulares bucan que el Estado Provincial y los Municipios "se hagan cargo de los servicios"

Gialluca señaló que, en el caso del loteamiento del Barrio Solares La Rosa, sus dueños, además, deberán otorgar los títulos de propiedad a cada una de las más de cien familias que se encuentran viviendo distribuidas en seis manzanas hace ya varios años y donde los diferentes propietarios viven algunos en Buenos Aires y otros en nuestra Provincia-

En una nueva -Reunión de Trabajo- de la cual participaron vecinos Barrio “Solares La Rosa”; acompañada por su representante legal: Dr. Walter Diaz, el Director de Catastro Municipal: Dr. Rubén Duré y el Sr. Julio Luis Reyes, en representación de la propietaria: Sra. Norma Beatriz Reyes, conforme lo acredita con Poder General. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó que, en primer lugar, se determine la ubicación del inmueble donde se encuentran asentados los vecinos del Barrio Solares La Rosa, siendo el Lote Rural 321 de la Colonia Formosa; inmueble inscripto en la Matrícula N° 19.205 (1), del Registro de la Propiedad Inmueble. Aclara el Sr. Julio L. Reyes, que el Sr Mario Ramón Leguizamón que aparece como copropietario en el informe del Registro de Propiedad Inmueble, lo adquirió por compraventa al Sr. Raúl Florentín. Asimismo, manifestó que la propietaria es la Sra. Norma B. Reyes la que se encuentra residiendo en la Provincia de Buenos Aires hace más de 30 años, encargándose él mismo de la venta de 98 lotes desde antes del año 2000, estando cancelado el pago de prácticamente el 70% de los adquirentes, teniendo aprobado el amanzanamiento efectuado por el agrimensor Raúl Acosta, encontrándose pendiente el Plano de Parcelamiento. El Director de Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Dr. Rubén Duré explica que no va a ser aprobado ningún plano de parcelamiento hasta tanto no acredite la prestación de los servicios públicos como ser energía eléctrica y agua potable. El Sr. Reyes confirma que se logró la prestación del servicio de energía eléctrica no así el de agua potable, habiéndose obtenido la factibilidad del SPAP, conforme nota que se agrega y ha mantenido conversaciones con el Dr. Diego Aguayo, asesor legal de la empresa Aguas de Formosa, comprometiéndose a continuar con las medidas necesarias para obtener la prestación del servicio de agua potable a la brevedad posible, asegurando que se hará cargo de los costos que implique dicha inversión y así continuar con los trámites de regularización ante la Municipalidad para otorgarles el título de propiedad a todos los compradores.