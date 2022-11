Solicitó la Defensoría estar alerta por aumento de estafas virtuales so pretexto de que bancos están renovando sus sistemas de seguridad

Los ciberdelincuentes envían mensajes de que las entidades bancarias se ven obligadas a inhabilitar sus cuentas momentáneamente y piden que ingresen a un link para poder actualizar sus plataformas, lo cual es totalmente FALSO y es allí donde se produce el robo de datos y de fondos-

Las estafas virtuales crecen a lo largo y a lo ancho de la Argentina y las denuncias por haber sufrido ciberdelitos se acumulan en los juzgados. Los ciberestafadores operan a través de correos electrónicos engañosos, llamadas telefónicas, SMS o WhatsApp falsos, buscando la captura de datos personales de sus víctimas, para desde allí concretar el fraude. Son conductas ilegales consistes en estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos. El ciberdelito puede llegar de muchas maneras: sitios web no seguros, redes sociales, agujeros creados por vulnerabilidades de seguridad, contraseñas poco seguras en cuentas y dispositivos inteligentes y, sobre todo, el correo electrónico. Algunos ejemplos son: Ataques en la navegación: desvían tu navegador hacia páginas que causan infecciones con programas malignos como virus, gusanos y troyanos. Estos programas pueden borrar tu sistema operativo, infectar tu teléfono y tu computadora, activar tu webcam, extraer datos, etc. Ataques a servidores: pueden dañar o robar tus datos y negarte el acceso a tu información. Corrupción de bases de datos: interfieren en bases de datos públicas o privadas para generar datos falsos o robar información. Virus informáticos: encriptan archivos, bloquean cerraduras inteligentes, roban dinero desde los celulares con mensajes de texto que parecen de la compañía. Programa espía: alguno de los dispositivos tiene instalado un software que le permite encender y grabar con la cámara y el micrófono. También puede acceder a tu información personal sin autorización y sin que lo sepas. Los ciberdelitos usan la ingeniería social para engañarte, amenazarte y sacarte datos personales o información de otras personas u organizaciones, obtener dinero, suplantar tu identidad, acosarte digital y sexualmente. En Argentina estos delitos están tipificados en los artículos 172, 173 inc. 15 y 16 del Código Penal.