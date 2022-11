Afirman que recién en 10 o 15 días podrían sumarse otros supermercados a "Precios Justos"

En la actualidad, los consumidores podrán encontrarlos únicamente en los locales de Carrefour y ChangoMás de Formosa, como así también en la Ciudad de Clorinda-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en los contactos que mantuvo con el actual Director Ejecutivo de la Asociación Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco, este último le señaló que recién en 10 o 15 días, “podrían existir más supermercados que se adhieran al Programa Precios Justos en la Ciudad de Formosa y de esta manera, los consumidores accederían a los productos de las 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en nuestro país, entre las que se destacan Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías entre otras, además de los mayoristas que tienen las marcas propias en sus supermercados”. Todo esto, se da porque actualmente supermercados locales como APA, Cadena Cáceres y otros, no pueden participar de este Programa, dado que, las empresas productoras, les venden los alimentos a un valor “que está por encima del que se establece en Precios Justos para los alimentos”, con lo cual, la Secretaria de Comercio deberá establecer en el plazo antes citado, “un mecanismo que permita que los productores de alimentos ofrezcan a las distribuidoras o supermercadistas a determinado valor los productos y así puedan ser ofrecidos en las góndolas, respetándose que no haya subas por encima del 4% mensual en comparación con el promedio de precios del mes de octubre”. Por ahora, los almacenes de barrios y los minoristas en general, no tienen posibilidades de participar en este programa, dado que, les sería imposible vender más barato de lo que compran los alimentos a los mayoristas de nuestra misma plaza comercial, punto este que debería reverse. Por otro lado, no está claro si estos lugares deben tener la totalidad de los productos que integran Precios Justos o solamente algunos de ellos, por lo cual, hemos solicitado los informes correspondientes al Ministerio de Economía de Nación, para posteriormente, reunirnos con las Cámaras Empresarias de Formosa y donde también nos acompañará la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, “para de esta manera informar con mayor claridad y precisión a todos los consumidores de la Provincia”. El programa Precios Justos, establece la fijación de precios de cerca de 2.000 productos de primera necesidad durante 4 meses y 1 aumento máximo del 4% para otros 30.000 artículos durante el mismo período acordados entre la Secretaría de Comercio, las empresas y comercializadores minoristas. Actualmente ya está disponible la aplicación para teléfonos móviles -Precios Justos, para teléfonos con Android y IOs- y que permite ver la lista de productos incluidos, lectura de códigos de barra y una opción para denunciar una diferencia de precios o faltantes. De esta forma, se asegura evitar los abusos de empresas que, ante la incertidumbre, aceleraron la suba de precios desde julio último y que, ahora, tendrán un límite de aumentos del 4% que estará monitoreada a diario por la Secretaría de Comercio, a través de sistemas electrónicos y de la asistencia de los intendentes y los inspectores que podrán fijar y cobrar las multas. La Defensoría del Pueblo, sugirió a los consumidores, ingresar a nuestra página web www.defensoriaformosa.gob.ar, donde encontrarán el listado de los productos y sus precios, siendo también posible acceder a este material en soporte papel en la Sede de Padre Patiño 831.