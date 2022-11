Solicitan mantenimiento de los precios de medicamentos hasta nuevo convenio

Gialluca denunció que, a pesar de tener un dólar especial, los laboratorios en la actualidad poseen exorbitantes ganancias, por lo que no existe relación alguna entre el precio de producción de los remedios y lo que les cobran a los consumidores-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que, conforme lo detallado por el farmacéutico José Recalde de la Federación Farmacéutica de Formosa “no existen hasta la fecha, faltantes de medicamentos, ni en la ciudad capital, como tampoco en el interior provincial”. El Ombudsman Provincial, comentó, que hemos tenido una serie de planteamientos por los consumidores, pero, se tratan de “hechos puntuales, con demoras por parte de los laboratorios y a eso debemos sumarle, la gran burocratización existente desde las obras sociales, por diversos motivos, que nos llevan a realizar permanentes planteos por ante la Superintendencia de Servicios de Salud Delegación Formosa y así lograr la obtención de remedios para ciertos casos”. En cuanto al precio de los medicamentos, desde la Defensoría del Pueblo, hemos pedido al Ministerio de Salud de Nación y otros estamentos federales, que “intimen a los laboratorios, a mantener los precios actuales, hasta tanto se firme un nuevo Convenio, en cuanto a precios”. Gialluca, denunció que las estrategias comerciales de los laboratorios, están enfocadas “siempre en maximizar sus ganancias”, lo que pueden hacerlo, sin problemas, puesto que, en Argentina, no existe ningún tipo de regulación de precios de los medicamentos. Así, en los hechos, los laboratorios fijan sus precios de acuerdo a lo que más puedan cobrar y no existe “ninguna relación entre los precios y sus costos”. Por otro lado, el Gobierno Nacional, les ha garantizado a los laboratorios el dólar oficial para la importación de medicamentos, pero luego los cobran a los consumidores al precio que ellos mismos imponen. Por eso es que la industria farmacéutica está muy bien, si facturan un 70% más en relación al año pasado, con mayor venta de unidades de medicamentos y a mayor precio. En tanto a las farmacias que no forman parte de las grandes cadenas en Formosa y en el país, “cada día van desapareciendo y todo se les hace más difícil para competir con las de grandes superficies”. Por ello, hemos pedido a Carla Vizzoti y al Secretario de Comercio Matias Tombolini, que se cierre cuanto antes el nuevo Acuerdo de Precios, abarcando a todos los productos que se comercializan en las farmacias, incluyendo los de venta libre. Se recordó que en lo que va del año, los valores llevan acumulados 72% de incremento, frente a un índice general de 76,6% y observado los últimos 12 meses la inflación de los medicamentos asciende a un 75,6%, en relación a un índice general del 88%, de allí nuestro interés en que se renueve el Convenio de Precios de los medicamentos, hasta fin de año, por ahora.