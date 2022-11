Legisladores y legisladoras del Frente de Todos repudiaron el fallo de la Corte Suprema que revocó la designación del senador del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, que había dispuesto el Senado.Al respecto, la presidenta del bloque de senadores y senadoras de Unidad Ciudadana, que integra el interbloque Frente de Todos, Juliana di Tullio, sostuvo que “cuando dos jueces aceptaron ingresar por decreto a la Corte, violaron la Constitución Nacional” (en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y añadió que, con esos antecedentes, es seguro que ambos magistrados “van a violar otras mil veces la Constitución. La de ayer es una más”, remarcó.Luego, la senadora bonaerense reflexionó: “Cuando a Rosatti le interesa algo, lo saca rápido. ¿Qué le interesa ahora a Rosatti? Tener un Consejo de la Magistratura a su medida”, al analizar las razones del fallo conocido ayer, en declaraciones periodísticas.La vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular, e integrante del interbloque FdT, la catamarqueña Lucía Corpacci, explicó que el rechazo a la decisión política de la Corte “no es una cuestión de un espacio político. No podemos permitir el avasallamiento del Congreso de la Nación”, dado que los jueces se arrogan funciones que son de otro Poder del Estado, como es la designación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.Por su parte, el senador porteño y miembro del referido Consejo Mariano Recalde sostuvo que “vemos con cada vez más preocupación que la Corte se erige como el poder supremo”. “La Corte dice que la división del bloque del Frente de Todos no vale, pero Cambiemos puede tener varios bloques”, agregó Recalde, al detallar la doble vara política con que el Alto Tribunal analizó y resolvió la cuestión.La diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, señaló que revitalizar una ley “vieja” como hizo en su momento otro fallo de la Corte, en el que se habilitó una ley derogada años atrás por el Congreso Nacional, trajo como “consecuencia directa que, quien firmó el fallo, logró ponerse como presidente del Consejo de la Magistratura, es decir el presidente de la Corte Suprema (por Rosatti)”.En ese sentido, apuntó que de esa manera Rosatti se “apoderó del Consejo de la Magistratura con un fin claro: La paralización de los concursos federales y concursos finalizados de juzgados civiles, juzgados en la justicia criminal común, donde van casos de robos o de femicidios. Es decir, si en algo está fallando la justicia es que no tenemos la cantidad de jueces titulares que deberíamos haber”, detalló.En sus declaraciones, Siley, quien también es miembro del referido Consejo, recordó que, “durante la presidencia de Lugones y Molea, sesionamos una vez cada 15 días; con Rosatti sesionamos una sola vez desde que asumió, los concursos no se votan porque no sesionamos”, completó.