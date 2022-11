Estrenaron podcast producido por CECAP

En el marco del Encuentro Nacional de Puntos de Cultura 2022 , se realizó el lanzamiento de una serie de podcasts titulada “La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral”, cuyo capítulo 7 denominado “Semillas de amor. Las sembradoras del 111” fue producido por la asociación civil “Centro de Capacitación Profesional”.

Dicho contenido sonoro forma parte de un ciclo de trece episodios realizados por organizaciones comunitarias que son Puntos de Cultura y participaron del 3er nivel del Taller de Comunicación Comunitaria del Sitio Identidades: El podcast durante el podcast. Una producción sonora con memoria e identidad sobre las historias que cambiaron sus comunidades.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Ernesto Lamas (docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Córdoba, y fundador de la FM La Tribu); Gastón Montells (comunicador, docente en la UBA y gestor cultural con una amplia trayectoria en producción radiofónica), Anabel González Alonso (docente de la Univesidad Nacional de las Artes).

La docente y locutora Viviana Bieciuk participó del Taller, en representación de CECAP, sumándose luego el productor Alejandro Vallejo para desarrollar la propuesta, que antes de su realización pasó por una instancia de tutorías.

En el caso del podcast producido por el Centro de Capacitación Profesional se cuenta la historia de un grupo de mujeres, en su mayoría madres solas a cargo de familias numerosas, quienes unen sus esfuerzos de manera cotidiana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Lote 111, un populoso barrio de la zona suroeste de la ciudad de Formosa.

Entre sus emprendimientos se destacan: dos merenderos, clases de apoyo escolar, una huerta comunitaria, talleres de reciclado, alimentación saludable y promoción de la salud, generación de plantines para forestar el lugar, además de haber gestionado el Centro de Salud, la Plaza, la capilla, el transporte urbano y la comisaría.

“Donde hay una necesidad, allí están siempre ellas, con un corazón abierto y dispuesto a sembrar semillas de amor”, señalaron con orgullo los responsables de la producción sonora formoseña.

Puntos de Cultura

Con la participación de representantes de proyectos y organizaciones comunitarias de todo el país, autoridades nacionales e internacionales, el fin de semana pasado, el Centro Cultural Kirchner fue sede de un nuevo encuentro de cierre de este programa que desde hace once años visibiliza, apoya y potencia la cultura comunitaria en cada territorio.

“Para nosotros este es un programa fundamental y central. Es la conciencia de que la cultura nace en los pueblos, de nuestras comunidades y cómo desde ahí podemos apoyar a cada uno de esos Puntos y crear una verdadera red. Importantísimo encontrarnos, conversar entre nosotros y potenciar cada una de las experiencias”, expresó el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Además, la directora nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Laura Bianchi, destacó “el nivel de capilaridad territorial de este programa es impresionante. Hay más de 1000 Puntos de Cultura que no se encuentran en ciudades capitales. Me parece fundamental resaltar, no sólo la inversión, que en términos económicos es mucha, sino también el reconocimiento del rol que tienen las organizaciones comunitarias”.

Ficha técnica:

Presidente Asociación Civil Centro de Capacitación Profesional (Formosa. Capital): Daniel Sánchez

Guión, locución y edición: Viviana Bieciuk

Entrevistas y producción: Alejandro Vallejo

Música original: Sebastián Silva

Diseño de portada: Paola Roa

Entrevistadas: Amalia Ortellado, Lujan García, Milagro Portillo, Micaela Portillo, Nelly García, Mercedes Noguera, Sandra Olgado, Yohanna Valdez, María Zalazar, Verónica Espínola, María Castillo y Carmen Portillo

Agradecimientos: Ministerio de Cultura de la Nación, Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa (Programa de Salud Comunitaria), Claudia “China” Gómez, Fabián Sinsig