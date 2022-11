En Palo Santo, Insfrán anunció la construcción de un edificio nuevo para la Escuela Especial N°16

Además de la pavimentación de las cuadras faltantes de la avenida principal y otras calles, como también obras para las colonias aledañas.

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) que se llevó a cabo en simultáneo en las localidades de Palo Santo y Potrero Norte, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y, en la primera jurisdicción mencionada, anunció una serie de obras, entre las que se destaca, la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N°16.

Al tomar la palabra, agradeció al “pueblo de Palo Santo” y los dirigentes de “nuestro espacio”, al mismo tiempo que admitió que “aquí compartimos todos, los que están en el oficialismo y los que no” porque lo importante, consideró, es que “siempre tratamos de acercarnos por lo menos a lo que pregonamos todos los días, que es la unidad, unidad de concepción”.

“Conozco Palo Santo hace muchos años y no voy a venir a ‘tanguear’ la cultura política de este pueblo porque es así, pero cuando llega el momento de la verdad ellos demuestran que son palosalteños y, por sobre todas, las cosas son peronistas”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario dijo que “hemos venido aquí como lo hacemos siempre en los distintos lugares” y aclaró que no se debe a la “época electoral” porque “nosotros lo único que hacemos es trabajar todos los días, meses y años, sea electoral o no”.

“Porque ustedes nos eligieron para eso y están los que aparecen de golpe y vienen con soluciones mágicas como que van a resolver todo, pero ¿cómo es eso? Hace cuatro años estuvieron ellos con el gobierno anterior y yo nunca los vi defendiendo los intereses de la provincia, al contrario, defendían los intereses de los porteños, como ahora”, esbozó.

Y agregó: “Lo único que hicieron fue callarse la boca cuando el gobierno anterior paralizó todas las obras de Formosa con financiamiento nacional”.

En este punto, Insfrán ejemplificó con la ruta provincial N°23 que, “recién está otra vez en construcción” y deseó que “ojalá el año que viene podamos inaugurar los 77 kilómetros de Palo Santo a Belgrano”.

“Y la 23 hasta Bañadero ya estamos reparando, porque las rutas no son eternas, se está haciendo el trabajo de bacheo y vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Anuncios

Además, Insfrán indicó que los funcionarios que llegaron al pueblo durante la semana “viendo las demandas” de la comunidad, le hicieron llegar sus pedidos, por lo que, anunció también la pavimentación de tres cuadras de la avenida 2 de Abril, de ambas manos; y de otras calles importantes de esta localidad.

“Y no es una promesa electoral, porque yo no soy candidato hasta ahora, ni siquiera pre candidato, yo tengo otras preocupaciones, el año que viene hablaremos entre nosotros y vamos a ver qué resulta”, señaló.

Y resaltó: “Yo lo único que les aclaro es que yo soy un soldado, y en el lugar que esté, la política no voy a dejar”.

También, en ese marco, dio a conocer que se dispondrá la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N°16.

“Hay obras que están en construcción como la Casa de la Solidaridad que está en un 95% así que vamos a pegarle el empujón y terminar lo más rápido posible, seguramente vamos a inaugurar el año que viene y van a decir que inauguramos en año electoral, no tengo la culpa que las obras terminen cuando hay elecciones”, manifestó.

En ese sentido, el gobernador anticipó que “tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas” y aseguró que “puedo seguir haciéndolas porque ustedes me acompañan, porque me dan las fuerzas suficientes para poder pelear por los intereses de Formosa”.

“Yo no tengo otra ambición que no sea el interés de los formoseños o formoseñas, piensen o no como nosotros”, sentenció.

Oposición

Insfrán también se refirió al rol de la oposición política en la agenda actual y dijo que “ellos a cualquier precio” quieren ganar, “por más lerdos que sean”.

“Les estoy dando el gusto porque ellos tienen muchos medios de comunicación, pero el problema es que no tienen contenido y si yo no les doy letra, no tienen de qué hablar todos los días, entonces ahora les estoy dando algo de contenido para que puedan hacer sus programas”, ironizó.

Y añadió: “Aunque critiquen cuando digo que tenemos el mejor sistema de salud pública de Argentina, yo no me voy a cansar de decirlo, porque conozco, lo hablo con conocimiento”.

De esta manera recordó cómo transitó Formosa el primer año de pandemia con las medidas sanitarias establecidas con un solo fallecimiento y de qué manera, la oposición, sacó provecho de esta situación para hacer partidismo y como consecuencia fallecieron miles de formoseños y formoseñas.

“Ellos se llenan la boca hablando de la libertad, pero ¿de qué libertad me hablan si eso que pregonaban era llevarnos directamente a la muerte?”, interpeló.

Y recordó que, para lograr su cometido, contaron con la complicidad del sector de la justicia que “oh, sorpresa, el juez subrogante terminó siendo diputado de la Nación”, quien daba las medidas que le solicitaban.

“Cuando según ellos lograron la supuesta libertad de hacer lo que uno quiere, a los jóvenes y a los empresarios le decían que cerrábamos para que ellos fundan porque queríamos un pueblo pobre”, trajo a la memoria.

Y remarcó: “Se levantaron esas medidas y hasta mayo de 2021, tuvimos un crecimiento exponencial de enfermos y fallecidos, hasta mayo que se empezó a vacunar y la curva empezó a bajar por la vacuna”.

De este modo, Insfrán se preguntó: “¿Y si hubiésemos aguantado cinco meses más? ¿cuál hubiera sido el resultado? Hubiese sido igual que en 2020, no sé si uno, pero seguro no la cantidad que tuvimos”.

“Estas son las cosas que hay que reflexionar porque hoy nos quieren hacer parecer como que quien les habla es un autoritario, dictador, yo solamente soy peronista y actúo de acuerdo a nuestra doctrina, con dos cosas: la grandeza de nuestra Patria y la felicidad de nuestro pueblo”, expresó.

Antes de finalizar, el mandatario puntualizó en que “no debemos olvidarnos de las colonias y comunidades rurales” que también “hicieron pedidos”, por lo que les transmitió que “se queden tranquilos, porque también van a tener respuestas sobre ello”.

“Quiero expresarles el profundo amor y compromiso que tengo por el pueblo de Palo Santo y sus colonias, que es así desde el día que me conocieron y eso sigue intacto”, ratificó.