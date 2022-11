El ODEPOE en contra de los tarifazos desmedidos

Gialluca afirmó que, debe cambiarse varias políticas públicas, pero a favor de los consumidores y no de los empresarios-

El -ODEPOE- Observatorio de Derechos Políticos y Electorales, que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que la inscripción para la denominada Segmentación Tarifaria, continua y pidió a todas/os, los usuarios de energía eléctrica, acercarse a la sede del Organismo de la Constitución o comunicarse al 4436379 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar depuefor@fibertel.com.ar o a la sede de los Municipios, Comisiones de Fomento, Oficinas de Refsa y Erosp, en todo el Interior Provincial. En este sentido señalaron, además que, frente a las próximas elecciones nacionales, señalamos claramente que “no existe margen alguno para los conocidos tarifazos que sufrieron los usuarios residenciales y comerciantes”. Es que es importante, hablar claro ahora y escuchar a los futuros candidatos a la presidencia de la república o refentes de diversos espacios políticos, más en momentos en que la inflación está afectando “gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores”. Entonces, como vemos que anteriores administradores de la “cosa pública” vuelven a postularse, les pedimos, que, los servicios públicos esenciales, deben ser para todos. Los aumentos por Decretos del orden del 3000%, son y serán inconstitucionales, y el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca los califica de “mercantilistas, privatista y elitista”. Los diferentes actores en la generación de energía, deben ser responsables cada una en lo suyo, por no se puede trasladar sus desmanejos, al bolsillo de los usuarios y menos aún, condonar deudas que siempre benefician a las mismas empresas. Los usuarios, deben pagar tarifas justas y razonables, no vamos a aceptar, tarifazos, compensaciones y más beneficios para los empresarios del sector. Gialluca, insistió en no dejar pasar esto, como si no importara, pues después tenemos que andar por los pasillos de la justicia federal, solicitando que se realicen las audiencias públicas y que el Estado Nacional, no imponga aumentos irracionales. Por ello las PYMES, que son sectores sensibles que dependen de la energía eléctrica para producir, no tienen tampoco margen, para ningún tarifazo. En el Norte Argentino, el uso de los splits, ventiladores y heladeras, es una necesidad y se la debemos garantizar a todos los hogares de los trabajadores públicos y privados, no que aquellos que viven en espacios cerrados y de importantes ingresos, sean a los únicos que se les garantice, un servicio público esencial, más el acceso a las universidades, a las obras sociales y alimentos, cuyos valores hoy descontrolados, “por responsabilidad exclusiva de un puñado de empresarios que quieren mayores márgenes de ganancias y la ausencia total de control por parte del Estado y las Asociaciones de Defensa de los Consumidores”.