El gobernador anunció la licitación de 40 viviendas en Villa Escolar

Además, anticipó que está prevista la ampliación del museo local y la continuación de la pavimentación de la avenida.

En la segunda parada del Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), este sábado por la mañana, en las instalaciones de la EPEP N°52 “Ingeniero Julio Henri” de Villa Escolar, el primer mandatario provincial, Gildo Insfrán, se dirigió al masivo público presente y anunció la licitación para la construcción de 40 viviendas en esa localidad.

“Antes cuando veníamos a Villa Escolar, la ruta 9 era camino de tierra, después se enripió hasta aquí para llegar a la ruta 11 y hoy la ruta 9 está pavimentada desde Colonia Cano hasta El Bañadero”, señaló.

Y recordó que esa obra fue neutralizada por el gobierno nacional anterior por lo que falta el pavimento desde El Bañadero hasta Perín, así que anticipó que “estamos a punto de reactivarla”.

“Y ya la parte pavimentada necesita hacer bacheo y en esto la Dirección Provincial de Vialidad está para poner en condiciones”, aseveró.

En ese sentido, trajo a la memoria cuando “en el gobierno de Cristina se empezó a hacer la Autovía de Mansilla que tenía que llegar hasta Formosa” pero también fue neutralizado”, aunque “ahora lo estamos haciendo” al igual que “esta parte que era la más atrasada que llega hasta Mansilla y no voy a contar porque ven cómo avanza yendo y viniendo”.

Asimismo, el gobernador anunció que el próximo lunes 7 se licitarán 40 viviendas en Villa Escolar, al mismo tiempo que comentó que serán 24 para Lucio V. Mansilla y explicó que allí son menos porque “no hay tierra disponible” para construir más.

“Ya mencionaron las obras que se están realizando aquí, pero el KM 100 también corresponde acá y nadie se acordó que ahí está la escuela N°43, avanzada en un 75%, el Polideportivo y el jardín de infantes que está terminado en un 90%”, destacó.

Y mencionó también, las obras de la plaza Sargento Cabral, “el mega hospital”, el Centro de Desarrollo Infantil y “tantas otras” en Villa Escolar.

En ese contexto, Insfrán anticipó que “tenemos previsto un pedido que es la ampliación del museo local y la continuación de la pavimentación de la avenida” pero, aclaró, que “no quiero decirles que ya vamos a empezar porque tiene un trámite previo hasta que llegue el proceso licitatorio”, aunque aseguró que “vamos a cumplir, no tengan dudas”.

De esta manera, expresó que “a mí me pone feliz no tener nada para decir porque los que hablaron antes ya dijeron todo” y consideró que eso indica “que hay algo que nos unifica”.

“Eso se llama unidad de concepción, porque si no hay eso no puede haber unidad para la acción. Esto no lo inventé yo, lo dejó escrito Juan Domingo Perón”, remarcó.

Y argumentó que la unidad de concepción la da la doctrina convertida en un plan que, aquí, es “el Modelo Formoseño”.

“Y decía que la obra de arte no está en idear un plan, sino en realizarlo y ahí podemos decir que estamos trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra Patria”, sentenció.

Por último, el gobernador confirmó a los vecinos y vecinas del lugar que “muy pronto vamos a volver por aquí” porque “vamos a seguir inaugurando obras”.