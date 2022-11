Insfrán en Mansilla: “Yo soy fuerte por la voluntad de ustedes que se expresan democráticamente”

En su intervención durante el acto del OPNGT de Lucio V. Mansilla, anunció un paquete de obras que incluye, entre otras, un nuevo centro de salud, pavimentación y viviendas.

En el marco de un mega operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” que se llevó a cabo en simultáneo en las localidades de Mansilla y Villa Escolar, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal en ambos actos y anunció nuevas obras en ambas jurisdicciones.

De este modo, estuvo en horas muy tempranas de este sábado la EPEP N°201 de Lucio V. Mansilla y, al momento de tomar la palabra, expresó estar con “mucha alegría y ganas de dar más amor al pueblo” por la forma de “recibirnos y cómo hablaron” los oradores que lo precedieron.

“Yo la verdad que después de escucharlos a todos, no tengo más nada que decir, pero a mi siempre me queda la tarea de ser el anunciador de las cosas, porque esa función me la dieron ustedes”, indicó.

En ese contexto, el primer mandatario anunció “algunas cositas que vamos a hacer aquí en Mansilla” y enumeró, la construcción de un centro de salud nuevo, la pavimentación de la avenida Néstor Kirchner desde la calle San Martín hasta la ruta N°9 y la licitación de 24 viviendas para el próximo lunes 7.

Además, aclaró que “no nos olvidamos de las colonias vecinas” y contó que “recién una compañera me dijo que no pierde las esperanzas de que llegue el ripio a Potrero de los Caballos y yo le respondo: no pierda las esperanzas, porque lo vamos a hacer”.

Al mismo tiempo que se dirigió a los pobladores de Banco Payaguá y les pidió que “se queden tranquilos” porque “vamos a arreglar la ruta porque sabemos que está un poco deteriorada” y, además, se construirá en el lugar un centro de salud y un Polideportivo.

“En cuanto a la ruta N°9, que nos lleva a Colonia Cano y enfrente tenemos a Pilar, los que viven aquí al costado del río Bermejo saben que es un poco inquieto y eso causó un daño en esa ruta”, señaló.

Y agregó: “Por eso estamos trabajando para poner espigones en ese lugar para resguardar y que no siga erosionando, recuperar ese tramo de la ruta que se ha perdido y hacer el bacheo que requiere”.

Insfrán también aseguró que “seguimos peleando para que se haga el puente de Cano – Pilar” y consideró que ese deseo debe ser compartido por los pilarenses, por lo que opinó que “estoy seguro que ambas cancillerías, como es una cuestión internacional, tengan la voluntad de que alguna vez se haga”.

“Nosotros tampoco nunca perdemos las esperanzas como la compañera de Potrero de los Caballos”, bromeó.

Agua potable

En su discurso el gobernador también citó al intendente Milber García quien en su intervención habló sobre la nueva planta de agua potable y resaltó que produce 150 mil litros por ahora.

“Y la demanda de la población es de 53 mil litros por hora, pero de aquí también va un acueducto de 7 kilómetros y medio que va hasta Villa Escolar con agua potable, ahí tienen una demanda de 33 mil litros por hora”, explicó.

Y destacó: “Si producimos 150 mil litros por hora, quiere decir que nos queda una proyección de casi la mitad, o sea que podemos seguir creciendo, porque la obra está hecha con una proyección por lo menos a 15 o 20 años”.

También Insfrán celebró la matrícula de casi 1200 estudiantes de todos los niveles, incluido el terciario, en la localidad de Mansilla y manifestó que “eso habla a las claras de que el sistema funciona y ese es un logro de ustedes, de los docentes”.

En ese sentido, se refirió a las críticas de la oposición local sobre el sistema educativo y sanitario y resaltó que “ellos nunca tienen buena voluntad”.

“Porque no les gusta que yo diga, pero voy a seguir haciéndolo: todas las cosas que hacemos, las hacemos con amor, inclusive cuando nos enojamos, porque nos enojamos porque podemos hacer mejor las cosas y eso es actuar con amor, en cambio, ellos todo ven oscuro y así nada se puede construir”, esbozó.

El mandatario destacó, además, que a la provincia llegan pobladores desde Puerto Eva Perón y el “vecino hermano” país de Paraguay, “y nosotros los recibimos con los brazos abiertos y nos ponemos contentos de que podamos prestar servicios que a lo mejor en ese lugar no tienen”, porque “no hacemos discriminación absolutamente de nadie”.

Homenaje

Insfrán se sumó también al homenaje a doña Arminda Albornoz de Díaz, porque “se encargaba de albergarle en su casa” a los chicos que vivían lejos de las escuelas y oficiaba como albergue para ellos.

Al igual que al maestro correntino Carlos Toñona que “tocaba la guitarra y cantaba chamamé a sus niños, como buen correntino”.

“Le recordamos con mucho cariño a doña Arminda, con ella inauguramos el albergue, la escuela, un centro de salud, en un paraje, para que ustedes tengan idea”, trajo a la memoria.

Por último, ratificó que “estas cosas hacemos nosotros con el Modelo Formoseño que tanto le duele a esa minoría” y confesó que “ya no sé cómo llamarlos porque nada le viene bien”.

“¿Saben por qué yo me creo medio gallito acá?”, preguntó Insfrán al público presente; y les respondió: “Porque sé de la voluntad de ustedes, porque yo solo, en definitiva, no sirvo para nada, yo soy fuerte por la voluntad de ustedes que se expresan democráticamente”.