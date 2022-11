Egresar: una oportunidad para terminar el secundario

Ángel Mauricio Prieto es el primer egresado en Formosa, del programa Egresar-Proyectá tu futuro. Inició este proceso educativo en la EPES N° 57 del barrio Liborsi, en la ciudad Capital, siendo su colegio de origen la EPES N° 46.

“Lo que me impulsó a inscribirme fue la posibilidad de obtener mi título secundario. Significó mucho porque el Programa fue el camino para lograrlo” comentó, al tiempo que destacó el acompañamiento pedagógico e institucional que recibió junto a sus compañeros: “Siempre estuvimos en contacto con la profesora que estuvo a cargo de nosotros, ella siempre estuvo muy atenta, siempre nos decía que si no entendíamos algo o si necesitábamos ayuda o teníamos alguna duda, que le consultemos, que no nos hagamos ningún problema, siempre estaba para atender esas cosas”.

Por otra parte, incentivó a sus pares a terminar sus estudios secundarios: “A quienes están como yo estuve, les digo que busquen la forma de obtener el título, que hoy en día tenemos muchas oportunidades, en mi caso el programa Egresar me ayudó bastante, nos dan todos los materiales que necesitamos para poder terminar el colegio secundario. Recomiendo mucho a los jóvenes que se inscriban en el Programa porque para mí fue una gran ayuda, por eso que se animen, que te brindan todos los materiales y el acompañamiento en todo momento” concluyó, agradeciendo a la directora de la EPES N° 57, Prof. Mercedes Cabrera, a la Coordinadora de sede Prof. Cynthia Fariña y al Prof. Marcelo Paredes, referente provincial del Programa Egresar.

La Beca Egresar busca garantizar el egreso efectivo de las y los jóvenes que no hayan podido finalizar sus estudios, está destinado a las y los estudiantes de hasta 25 años que terminaron de cursar el nivel secundario entre 2016 y 2020 en escuelas públicas de gestión estatal, privada y social, urbana y rural. Para más información pueden ingresar a argentina.gob.ar/educacion/egresar.