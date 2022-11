Concretaron tareas de campo para futuros trabajos que prmitan el saneamiento y recuperaciòn del Riacho de Oro

Señalaron desde la Defensoría del Pueblo, que se continúan recopilando los antecedentes para dar una respuesta integral a los vecinos que han planteado el saneamiento y recuperación del Riacho de Oro en la zona del Puerto Nuevo. En este sentido, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, el Coordinador Ejecutivo de la UPCA Unidad Provincial Coordinadora del Agua, Ing. Horacio R. Zambón, presentó un extenso y pormenorizado informe en cuanto a las posibilidades de poder ingresar aguas del Río Paraguay hacia el Riacho de Oro. En este caso, detalló las tareas de campo, realizadas en el tramo que van desde el Puerto Nuevo hasta la Estación de Bombeo “Bernardino Rivadavia” en unos 600 metros aproximadamente, realizando nivelación topográfica, longitudinal en dicho tramo, debido al fondo del lecho del cauce, complementado con 4 perfiles transversales del Riacho de Oro, aprovechando meses pasados, con niveles hidrométricos mínimos del Río Paraguay, que posibilitaron el ingreso en terreno semi húmedo. Con esta información de base, se podrán establecer las condiciones de factibilidad técnica de alternativas de ejecución de un dragado y los presupuestos necesarios para que las aguas del Riacho de Oro no queden estancadas como viene sucediendo últimamente. En lo que respecta a la Estación de Bombeo “Bernardino Rivadavia” ubicada unos 1.100 metros arriba del punto de volcamiento de efluentes cloacales, se realizan las tareas normales y necesarias para la puesta en operación de bombeo, ante la posibilidad de eventos de grandes lluvias en nuestra ciudad y que podrían afectar al Barrio Bernardino Rivadavia ex Lote 4, donde las aguas confluyen hacia el cuenco de esa Estación de Bombeo, para ser luego vertidas al cauce del Riacho de Oro, lo que no implica contaminación alguna. En tanto a lo que se refiere a la problemática de asentamientos irregulares de vecinos en la zona, rellenos que se concretan ilegalmente para ganar espacio en el Riacho de Oro y acceso artificial para vehículos, aprovechando las bajantes del Río, desde la UPCA, “expresaron que atentan contra el mantenimiento del cauce del Riacho de Oro que buscan los vecinos de la zona” y por ello es necesario que intervengan otros Estamentos Provinciales y Municipales para un abordaje integral que nos lleve al rescate y preservación, tanto del Riacho de Oro, como de toda la Reserva de Biósfera de Laguna Oca.