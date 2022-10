UNaF: “Sigue la persecución ideológica y política”, denuncian

La decana de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la ingeniera Ilda Villalba, condenó que la actual gestión del rector Augusto César Parmetler “de manera arbitraria, nos saca personal que cumple trabajos específicos para mandarlos a otro lugar a hacer nada, como castigo”.

Según explicó en testimonios recabados por AGENFOR, “el rector Parmetler decide unilateralmente, sin consulta previa ni siquiera a los decanos, a través de una resolución rectoral, afectar a 28 personas que tenían diferentes funciones en las Facultades de Salud y Recursos Naturales, muchos de ellos administrativos con más de 20 años de antigüedad o directivos con categorías altas, los pone en la Dirección de Mantenimiento Edilicio, Maquinarias y Equipos de la Subsecretaría de Planeamiento y Obras, sin tarea alguna”.

En resumen, “hace más de 15 días están a la intemperie, sentados en las gradas del polideportivo, sin funciones, y son controlados por patoteros del rector y de Rafael Olmedo, mano derecha de Parmetler, que nada tienen que ver con la Universidad. Las intimidaciones son constantes”.

“Están haciendo una persecución ideológica y política hacia los compañeros docentes y no docentes que no congenian con el actual rector Parmetler y todo su grupo”, repudió.

Advirtió que “esto ya llegó a lo físico”, recordando que “hace unos días atrás” golpearon al trabajador no docente Diego Ramazotti, que terminó internado por traumatismo de tórax.

“Ellos dicen que están haciendo un ‘ordenamiento’ (del personal), pero hacen todo sin previo aviso y de manera arbitraria. Sacaron a 30 personas de las Facultades de Ciencias de la Salud y Recursos Naturales, que son las que no congenian con la actual gestión, y las llevaron a un área de mantenimiento, que es la Subsecretaría de Obras y Planeamiento, para dejarlas en el Polideportivo, sin hacer nada”, explicó.

Además, “las tienen custodiadas por la patota de Olmedo y sin ninguna función, cuando en las Facultades cumplían con tareas específicas”.

“No hay ninguna redistribución de tareas. De manera arbitraria, nos sacan personal que cumple trabajos específicos para mandarlos a otro lugar a hacer nada, como castigo”, reprobó.

En ese sentido, remarcó que “se hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y por intermedio del gremio no docente se está haciendo el pedido para que se deje sin efecto la resolución por la cual estos trabajadores fueron destinados al polideportivo a hacer nada”.

“Hasta ahora no hay contestación alguna por parte del señor rector”, dijo y exigió que “les dé a estos trabajadores una función para que puedan trabajar, que no los tenga más ahí a la intemperie, castigándolos por no estar de acuerdo con su accionar”.