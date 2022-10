Suspendieron los aumentos en las boletas de energía elétrica para los consumos de septiembre

Gialluca señaló que, esto da un nuevo respiro para todos los usuarios de energía eléctrica de Formosa, ya que, los aumentos llegarán recién en noviembre. Esto se produce, pues, hay mucha gente que no se inscribió y por ello, sugerimos que lo hagan, y si poseen dificultades, se contacten con este Organismo de la Constitución a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números 370 4436379 – 0800 444 1770 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas o al EROSP. Recordó el Funcionario que, estaba previsto para este mes que los usuarios del Nivel 1 tuvieran un aumento del 50% en sus facturas, para los del Nivel 3 que son los que mantienen los subsidios parcialmente, el incremento llegaría al 40% y los del Nivel 2 permanecen sin incrementos, pues son considerados como vulnerables-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, el Gobierno Nacional postergó el aumento en las boletas de luz para los hogares, y este retraso tiene como objetivo, identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron, por ello, la quita de subsidios en las tarifas de electricidad para los usuarios que no se hayan inscripto en el registro online, que estaba prevista para septiembre, comenzará recién a partir de octubre. El aumento de septiembre iba a reflejarse en las boletas que los clientes recibirían en octubre. Sin embargo, esto se pospuso un mes. La secretaria de Energía, Flavia Royón, señaló que la segmentación va a tener lugar a partir de los consumos de octubre. De esta forma, las boletas con aumentos llegarán en noviembre. El Gobierno Nacional estima que, para la electricidad, unos 5,9 millones de hogares perderán el beneficio, sobre un total de 14,9 millones. La mayoría de ellos resultarán beneficiados por la demora, ya que sólo los que llenaron el registro y quedaron en la Categoría 1 empezaron a perder la ayuda estatal para sus consumos. Para el segmento de mayores ingresos resultó ser mucho más conveniente no anotarse ni pedir subsidios. La causa de esta demora reside en que el Gobierno tiene problemas para identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios. Por otra parte, se estima que, el 35% de los usuarios de energía eléctrica sobre un total de 15 millones no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios. Una parte puede corresponder a personas que no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde la Secretaría de Energía entienden que gran parte de ese porcentaje son personas que no se inscribieron por falta de información o conectividad pero que por su nivel de ingreso deberían seguir subsidiados. Son más de 5 millones de hogares los que no se inscribieron. Por esa situación, la semana pasada se publicó una resolución donde se especificaba que los que no se habían anotado perderían los subsidios y al mismo tiempo los usuarios con tarifa social lo podrían mantener en forma temporal a pesar de no haberse inscripto. Desde las empresas distribuidoras de interior del país confirmaron que la depuración de la base de datos del RASE fue una de las dificultades para comenzar a aplicar las nuevas tarifas en septiembre pero que algunas llegaron a hacerlo. En el caso de la Provincia de Formosa, todos aquellos usuarios que deseen conocer si se encuentran inscriptos en la segmentación tarifaria y en que categoría, deberán dirigirse al EROSP, donde poseen la base de datos enviada por Nación o averiguarlo mediante los canales electrónicos atencionausuarioserosp@gmail.com / formosaerosp@gmail.com / consultaserops@gmail.com.