Ley Micaela: Se capacitó todo el personal del IPP

Este martes 18, la Secretaría de la Mujer de la provincia realizó una nueva capacitación en el marco de la Ley N°27499 más conocida como “Ley Micaela”, a todo el personal jerárquico y administrativo del Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

La Agencia de Noticias de Formosa dialogó con la secretaria de la Mujer, Angélica García, quien resaltó la importancia de esta capacitación porque “tenemos profesores del nivel terciario, universitario, que son formadores de formadores” ya que “los congresos pedagógicos siempre están a cargo del IPP”.

“Entonces tienen que tener en claro toda la temática de perspectiva de género, género, violencia por motivo de género, como verán hay un debate en la charla por, justamente, poder romper esos estereotipos que nacen de los prejuicios, a nosotras eso nos moviliza y compromete aún más”, manifestó.

Y agregó: “Porque realmente estamos transitando el camino del trato igualitario, desde el respeto, el saber, qué es el género y qué nos enseñan a cómo debemos ser de acuerdo a nuestro sexo biológico que no tiene nada que ver con el género, entonces vamos deconstruyéndonos y buscando la manera de tener un trato igualitario entre varones y mujeres”.

Asimismo, la funcionaria aseveró que “educar con perspectiva de género es educar con respeto” porque “debemos ver desde qué punto nos paramos”; y aclaró: “Si nos paramos desde el punto de vista de lo que yo pienso estamos coartando, no aceptando, los cambios que debe haber, pero si me paro desde la perspectiva de diversidad, veremos que es mucho más amplio, no es sexo sino aceptar como cada uno se auto percibe”.

“Nos tocó a nosotros vivir esta etapa de transición, por eso cuando comienzo a hablar digo que no tengo dudas que las próximas generaciones vivirán sociedades más igualitarias, porque todo esto que somos vienen de historias, es decir, de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros a nuestros hijos y cómo debemos ahora ver que todos los roles se democratizan y que todos podemos hacer todo, compartido”, explicó.

García también evaluó las respuestas a estos espacios formativos en cada cartera del Poder Ejecutivo y aseguró que, hasta ahora, “son altamente positivos desde el punto de vista del debate”, porque, consideró, “quiere decir que quieren asumir ese compromiso y eso nos ayuda mucho a nosotras”.

Por su parte, Karina Giménez, secretaria administrativa del IPP, celebró esta jornada “en la que pudimos juntar las dos agendas: de la Secretaría de la Mujer y del Instituto Pedagógico Provincial por esta capacitación tan esperada”.

“Nosotros acá albergamos a los formadores de formadores, creemos vital este paso de recibir la capacitación técnica para aunar el recurso y sobre todo caminar juntos hacia el mismo objetivo, que tiene que ver con brindar la calidad y el discurso en el fomento de acciones que generen todas estas cuestiones, que surgen con este marco legal que habilita la Ley Micaela”, sostuvo.

Al finalizar, señaló que participó de la capacitación todo el personal que presta servicio en el instituto, tanto jerárquicos como administrativos y capacitadores docentes, con el objetivo de “incorporar en su planificación de futuras capacitaciones, fortalecer los conocimientos que ya tenían, erradicar lo que está erróneo y generar perspectiva de lo recibido a través de este espacio”.